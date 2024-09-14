Стармер після переговорів з Байденом: Рішення щодо далекобійних ударів ще не ухвалено

Стармер натякнув, що можливі подальші рішення щодо далекобійних ударів України можуть бути обговорені на майбутній Генеральній Асамблеї ООН

Переговори Джо Байдена та Кіра Стармера (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер за підсумками зустрічі з американським президентом Джо Байденом у Вашингтоні заявив, що рішення про скасування обмежень для України на далекобійні удари по РФ ще не ухвалено. Його цитує Politico.

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За даними журналістів, під час зустрічі президент США та прем'єр Британії обговорювали, зокрема, запит України щодо зняття обмежень на використання британських ракет для ударів по території Росії.

Лідери мали приватну бесіду в Овальному кабінеті, яка тривала близько 20 хвилин, перш ніж продовжити обговорення в розширеному форматі з радниками.

Основними темами зустрічі були стратегічні питання, зокрема ситуація в Україні та на Близькому Сході. Після зустрічі Стармер натякнув, що можливі подальші рішення щодо далекобійних ударів України можуть бути обговорені на майбутній Генеральній Асамблеї ООН цього місяця.

"Очевидно, ми знову зустрінемося в ГА ООН лише за кілька днів із більшою групою осіб", – сказав він.

Наприкінці серпня міністр оборони Умєров надав американським високопосадовцям список потенційних цілей у Росії для ударів далекобійною зброєю.

11 вересня Байден заявив, що триває робота над питанням щодо надання Україні дозволу бити далекобійною західною зброєю по військових цілях у РФ.

12 вересня агенція Bloomberg із посиланням на обізнаних співрозмовників заявила, що уряди США та Великої Британії обговорюють можливість дозволити Україні завдавати далекобійних ударів по РФ, використовуючи британські крилаті ракети з американськими навігаційними даними.

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