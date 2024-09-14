"Я не багато думаю про Путіна". Байден відреагував на погрози війною Росії проти НАТО

Нещодавно російський диктатор пригрозив Заходу війною, якщо той дозволить Україні завдавати далекобійних ударів по РФ. Президент США відповів

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

Президент США Джо Байден заявив, що "не багато думає" про Володимира Путіна. Так він відповів на погрози російського диктатора війною Росії проти НАТО за умови, якщо союзники дозволять Україні завдавати далекобійних ударів по країні-агресору, передає The Guardian.

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Днями Путін заявив, що будь-яке використання далекобійного західного озброєння по території РФ нібито призведе до війни НАТО з Росією.

На прохання прокоментувати це, Байден сказав: "Я не багато думаю про Володимира Путіна".

Загалом же американський президент відкинув твердження російського диктатора, заявивши, що якщо Україна почне використовувати західну зброю для завдання далекобійних ударів по РФ, це ніяк не призведе до ескалації.

Раніше на заяву російського диктатора відповів глава британського уряду Кір Стармер. Він наголосив, що це Росія почала війну, а Україна має право на самооборону.

Прем'єр Польщі Дональд Туск також відкинув твердження російського диктатора, зазначивши, що "не варто надавати словам Путіна надмірного значення".

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