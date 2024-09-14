"Я не много думаю о Путине". Байден отреагировал на угрозы войной России против НАТО

Недавно российский диктатор пригрозил Западу войной, если тот позволит Украине наносить дальнобойные удары по РФ. Президент США ответил

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

Президент США Джо Байден заявил, что "не много думает" о Владимире Путине. Так он ответил на угрозы российского диктатора войной России против НАТО при условии, если союзники позволят Украине наносить дальнобойные удары по стране-агрессору, передает The Guardian.

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На днях Путин заявил, что любое использование дальнобойного западного вооружения по территории РФ якобы приведет к войне с Россией.

По просьбе прокомментировать это, Байден сказал: "Я не много думаю о Владимире Путине".

В общем же, американский президент отверг утверждение российского диктатора, заявив, что если Украина начнет использовать западное оружие для нанесения дальнобойных ударов по РФ, это никак не приведет к эскалации.

Ранее на заявление российского диктатора ответил глава британского правительства Кир Стармер. Он подчеркнул, что Россия начала войну, а Украина имеет право на самооборону.

Премьер Польши Дональд Туск также отверг утверждение российского диктатора, отметив, что "не стоит придавать словам Путина чрезмерное значение".

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