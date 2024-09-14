Стармер после переговоров с Байденом: Решение по дальнобойным ударам еще не принято
Переговоры Джо Байдена и Кира Стармера (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

Премьер Великобритании Кир Стармер по итогам встречи с американским президентом Джо Байденом в Вашингтоне заявил, что решение об отмене ограничений для Украины на дальнобойные удары по РФ еще не принято. Его цитирует Politico.

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По данным журналистов, во время встречи президент США и премьер Британии обсуждали, в частности, запрос Украины по снятию ограничений на использование британских ракет для ударов по территории России.

Лидеры провели приватную беседу в Овальном кабинете, которая длилась около 20 минут, прежде чем продолжить обсуждение в расширенном формате с советниками.

Основными темами встречи были стратегические вопросы, в частности, ситуация в Украине и на Ближнем Востоке. После встречи Стармер намекнул, что возможные дальнейшие решения по дальнобойным ударам Украины могут быть обсуждены на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН в этом месяце.

"Очевидно, мы снова встретимся в ГА ООН всего через несколько дней с большей группой лиц", – сказал он.

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