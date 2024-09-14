Над 11 областями Украины сбили более 70 "шахедов": ПВО работала всю ночь

Враг атаковал 76 "шахедами", 72 из которых были сбиты. Два дрона вернулись в Россию

Охота на ''шахеды'' (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 14 сентября российские оккупационные войска запустили по Украине более 70 дронов-камикадзе типа Shahed, большинство сбили. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, армейская авиация, мобильные огневые группы и противовоздушная оборона работали в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях.

"Нам нужно больше возможностей для усиления воздушного щита, противовоздушной обороны и дальнобойности, чтобы и дальше защищать жизнь и наших людей. Работаем над этим со всеми партнерами Украины", – подчеркнул Зеленский.

В Воздушных силах уточнили, что враг атаковал 76 "шахедами", 72 из которых были сбиты. Два дрона вернулись в Россию.

В ночь на 26 августа 2024 года произошла одна из самых массированных атак РФ. Тогда Силы обороны сбили 102 из 127 ракет и 99 из 109 беспилотников оккупантов.

12 сентября был седьмой раз, как РФ атакует Киев с воздуха за этот месяц.

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