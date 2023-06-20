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Нагороди переможцям "Кинджалів": командувач ПС ЗСУ нагородив екіпажі Patriot – фото

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 15:21
Нагороди переможцям
Фото - Telegram Микола ОЛЕЩУК

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук нагородив членів екіпажів ЗРК Patriot за успішний захист повітряного простору України. Про це він написав у Telegram.

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"Вручив заслужені нагороди воїнам зенітних ракетних військ Повітряних Сил, які захищають Київщину (і не тільки) від ракетного тероризму Росії", – написав Олещук.

Командувач підкреслив, що це саме "ті хлопці, що достроково завершили навчання за кордоном, якнайшвидше забезпечили бойову роботу ЗРК Patriot і зруйнували міф про "непереможний" російський "Кинджал".

За його словами, протягом травня та червня було знищено 13 ракет Х-47 "Кинджал", а також понад 20 балістичних ракет та "іншого російсько-іранського мотлоху".

Судячи з опублікованих фотографій із церемонії нагородження, членам екіпажів ЗРК було вручено нагородну особисту зброю.

Фото – Telegram Микола ОЛЕЩУК

Фото – Telegram Микола ОЛЕЩУК

ДОВІДКА. Комплекси Patriot вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та є на озброєнні понад 10 країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії.

За даними німецьких військових, Patriot покриває територію радіусом близько 68 км. Радар може відстежувати до 50 цілей і наводити на п'ять із них одночасно. Залежно від модифікації ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 24 км і вражати цілі на відстані до 160 км.

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Сергій Бережний
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Микола ОлещукPatriotпс зсунагородиЗРК Patriot
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