Нагороди переможцям "Кинджалів": командувач ПС ЗСУ нагородив екіпажі Patriot – фото

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук нагородив членів екіпажів ЗРК Patriot за успішний захист повітряного простору України. Про це він написав у Telegram.

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"Вручив заслужені нагороди воїнам зенітних ракетних військ Повітряних Сил, які захищають Київщину (і не тільки) від ракетного тероризму Росії", – написав Олещук.

Командувач підкреслив, що це саме "ті хлопці, що достроково завершили навчання за кордоном, якнайшвидше забезпечили бойову роботу ЗРК Patriot і зруйнували міф про "непереможний" російський "Кинджал".

За його словами, протягом травня та червня було знищено 13 ракет Х-47 "Кинджал", а також понад 20 балістичних ракет та "іншого російсько-іранського мотлоху".

Судячи з опублікованих фотографій із церемонії нагородження, членам екіпажів ЗРК було вручено нагородну особисту зброю.

ДОВІДКА. Комплекси Patriot вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та є на озброєнні понад 10 країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії.

За даними німецьких військових, Patriot покриває територію радіусом близько 68 км. Радар може відстежувати до 50 цілей і наводити на п'ять із них одночасно. Залежно від модифікації ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 24 км і вражати цілі на відстані до 160 км.

19 червня речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що всі установки системи ППО Patriot залишаються в робочому стані.

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