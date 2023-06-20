UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Награды победителям "Кинжалов": командующий ВС ВСУ наградил экипажи Patriot – фото

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 15:21
Награды победителям
Фото - Telegram Микола ОЛЕЩУК

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук наградил членов экипажей ЗРК Patriot за успешную защиту воздушного пространства Украины. Об этом он написал в Telegram.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Вручил заслуженные награды воинам зенитно-ракетных войск Воздушных Сил, которые защищают Киевскую область (и не только) от ракетного терроризма России", – написал Олещук.

Командующий подчеркнул, что это именно "те ребята, которые досрочно завершили обучение за границей, максимально быстро обеспечили боевую работу ЗРК Patriot и разрушили миф о "непобедимом" российском "Кинжале".

По его словам, в течение мая и июня были уничтожены 13 ракет Х-47 "Кинжал", а также более 20 баллистических ракет и "прочего российско-иранского хлама".

Судя по опубликованным фотографиям с церемонии награждения, членам экипажей ЗРК было вручено наградное личное оружие.  

Фото – Telegram Микола ОЛЕЩУК

Фото – Telegram Микола ОЛЕЩУК

СПРАВКА. Комплексы Patriot впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более 10 стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию.

По данным немецких военных, Patriot покрывает территорию в радиусе около 68 км. Радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

Читайте также: Летело 16 баллистических целей сразу. Комбриг зенитчиков рассказал о ночи сбитых "Кинжалов"

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Patriotвс всунаградыНиколай ОлещукЗРК Patriot
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 