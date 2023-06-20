Награды победителям "Кинжалов": командующий ВС ВСУ наградил экипажи Patriot – фото

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук наградил членов экипажей ЗРК Patriot за успешную защиту воздушного пространства Украины. Об этом он написал в Telegram.

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"Вручил заслуженные награды воинам зенитно-ракетных войск Воздушных Сил, которые защищают Киевскую область (и не только) от ракетного терроризма России", – написал Олещук.

Командующий подчеркнул, что это именно "те ребята, которые досрочно завершили обучение за границей, максимально быстро обеспечили боевую работу ЗРК Patriot и разрушили миф о "непобедимом" российском "Кинжале".

По его словам, в течение мая и июня были уничтожены 13 ракет Х-47 "Кинжал", а также более 20 баллистических ракет и "прочего российско-иранского хлама".

Судя по опубликованным фотографиям с церемонии награждения, членам экипажей ЗРК было вручено наградное личное оружие.

СПРАВКА. Комплексы Patriot впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более 10 стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию. По данным немецких военных, Patriot покрывает территорию в радиусе около 68 км. Радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

19 июня спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что все установки системы ПВО Patriot остаются в рабочем состоянии.

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