Надрукував 50 000 проросійських брошур: СБУ вручила підозру митрополиту УПЦ МП – фото

Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту і секретарю Української православної церкви Московського патріархату з Житомирщини. Відомство стверджує, що вони виробляли та розповсюджували агітаційні матеріали, які провокували релігійну ворожнечу. Також обвинувачені є рідними братами, йдеться у повідомленні правоохоронців.

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Зазначається, що підозрюваними є митрополит і секретар Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП.

За даними слідства, митрополит упродовж декількох років "особисто готував тексти прокремлівських листівок і брошур".

"В цих "агітках" він ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них", – йдеться у повідомленні.

Загальний тираж цих матеріалів становив майже 50 000 примірників.

Стверджується, що секретар єпархії розповсюджував їх серед священників та вірян релігійної громади.

Пропагандистські матеріали були вилучені навесні 2022 року. Експертизи підтвердили наявність у них висловлювань, "спрямованих на розпалювання релігійної ненависті у прикордонному районі".

Фігурантів справи підозрюють за статтями Кримінального кодексу у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

СБУ стверджує, що внаслідок обшуків на території сусідньої Житомирської єпархії УПЦ МП правоохоронці "викрили "ближнє коло" місцевого архієрея на оборудках із пожертвами вірян".

За даними слідства, фігуранти витратили на власні потреби гроші, зібрані парафіянами на ліквідацію наслідків пожежі в єпархіальному управлінні. Відомство пише про "понад 1 млн грн".

Наразі триває розслідування щодо можливого шахрайства.

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив, що обшуки пройшли у митрополита Віссаріона, диякона Сергія та митрополита Житомирського Никодима.

25 травня 2023 року СБУ повідомила про підозру співробітнику Києво-Печерської лаври, який заперечував існування України.

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