Напечатал 50 000 пророссийских брошюр: СБУ вручила подозрение митрополиту УПЦ МП – фото
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту и секретарю Украинской православной церкви Московского патриархата из Житомирской области. Ведомство утверждает, что они производили и распространяли агитационные материалы, которые провоцировали религиозную рознь. Также обвиняемые являются родными братьями, говорится в сообщении правоохранителей.
Отмечается, что подозреваемыми являются митрополит и секретарь Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП.
По данным следствия, митрополит на протяжении нескольких лет "лично готовил тексты прокремлевских листовок и брошюр".
"В этих "агитках" он оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения", – говорится в сообщении.
Общий тираж этих материалов составил около 50 000 экземпляров.
Утверждается, что секретарь епархии распространял их среди священников и верующих религиозной общины.
Пропагандистские материалы были изъяты весной 2022 года. Экспертизы подтвердили наличие у них высказываний, "направленных на разжигание религиозной ненависти в приграничном районе".
Фигуранты дела подозреваются по статьям Уголовного кодекса в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.
Им грозит до 5 лет лишения свободы.
СБУ утверждает, что в результате обысков на территории соседней Житомирской епархии УПЦ МП правоохранители "разоблачили "ближний круг" местного архиерея на махинациях с пожертвованиями верующих".
По данным следствия, фигуранты потратили на собственные нужды деньги, собранные прихожанами на ликвидацию последствий пожара в епархиальном управлении. Ведомство пишет о "более 1 млн грн".
В настоящее время продолжается расследование возможного мошенничества.
Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что обыски прошли у митрополита Виссариона, диакона Сергея и митрополита Житомирского Никодима.
- 25 мая 2023 года СБУ сообщила о подозрении сотруднику Киево-Печерской лавры, отрицавшему существование Украины.
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