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Напечатал 50 000 пророссийских брошюр: СБУ вручила подозрение митрополиту УПЦ МП – фото

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 16:50
Напечатал 50 000 пророссийских брошюр: СБУ вручила подозрение митрополиту УПЦ МП – фото - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту и секретарю Украинской православной церкви Московского патриархата из Житомирской области. Ведомство утверждает, что они производили и распространяли агитационные материалы, которые провоцировали религиозную рознь. Также обвиняемые являются родными братьями, говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что подозреваемыми являются митрополит и секретарь Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП.

По данным следствия, митрополит на протяжении нескольких лет "лично готовил тексты прокремлевских листовок и брошюр".

Фото: СБУ

"В этих "агитках" он оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения", – говорится в сообщении.

Общий тираж этих материалов составил около 50 000 экземпляров.

Фото: СБУ

Утверждается, что секретарь епархии распространял их среди священников и верующих религиозной общины.

Пропагандистские материалы были изъяты весной 2022 года. Экспертизы подтвердили наличие у них высказываний, "направленных на разжигание религиозной ненависти в приграничном районе".

Фигуранты дела подозреваются по статьям Уголовного кодекса в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: СБУ

СБУ утверждает, что в результате обысков на территории соседней Житомирской епархии УПЦ МП правоохранители "разоблачили "ближний круг" местного архиерея на махинациях с пожертвованиями верующих".

По данным следствия, фигуранты потратили на собственные нужды деньги, собранные прихожанами на ликвидацию последствий пожара в епархиальном управлении. Ведомство пишет о "более 1 млн грн".

В настоящее время продолжается расследование возможного мошенничества.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что обыски прошли у митрополита Виссариона, диакона Сергея и митрополита Житомирского Никодима.

Фото: СБУ
  • 25 мая 2023 года СБУ сообщила о подозрении сотруднику Киево-Печерской лавры, отрицавшему существование Украины.

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Артём Джерипа
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