Напередодні дня народження загиблого Да Вінчі помер його молодший брат
Іван Коцюбайло (Фото: Бурштинська міськрада)

Напередодні дня народження загиблого торік Героя України, легендарного командира "Вовків Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла помер його молодший брат Іван. Про це повідомили у Бурштинській міській раді.

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Причину смерті не зазначили, написали лише, що до родини Коцюбайлів "знову прийшло страшне горе".

Дмитро Коцюбайло був командиром 1 окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі", яка переформатована в батальйон. 1 грудня 2021 року президент Володимир Зеленський нагородив Да Вінчі званням Героя України. Він став першим добровольцем, якому дали Героя прижиттєво.

7 березня 2023 року Коцюбайло загинув у бою під Бахмутом, 1 листопада йому мало виповнитися 29 років. 

  • 18 січня 2024 року Київська міська рада у межах процесу дерусифікації та з метою вшанування українських героїв ухвалила рішення про перейменування та найменування ще 29 об’єктів. Зокрема, тепер у столиці буде сквер, названий на честь легендарного командира Да Вінчі, та вулиця імені загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.
  • 20 червня правоохоронці затримали жінку, котру розшукували за наругу над могилами українських захисників, зокрема могилою Да Вінчі.
  • 19 вересня вийшов документальний фільм "Да Вінчі", створений у пам'ять про видатного військового Дмитра Коцюбайла.
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