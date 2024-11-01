Напередодні дня народження загиблого Да Вінчі помер його молодший брат
Напередодні дня народження загиблого торік Героя України, легендарного командира "Вовків Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла помер його молодший брат Іван. Про це повідомили у Бурштинській міській раді.
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Причину смерті не зазначили, написали лише, що до родини Коцюбайлів "знову прийшло страшне горе".
Дмитро Коцюбайло був командиром 1 окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі", яка переформатована в батальйон. 1 грудня 2021 року президент Володимир Зеленський нагородив Да Вінчі званням Героя України. Він став першим добровольцем, якому дали Героя прижиттєво.
7 березня 2023 року Коцюбайло загинув у бою під Бахмутом, 1 листопада йому мало виповнитися 29 років.
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