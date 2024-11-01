Напередодні дня народження загиблого Да Вінчі помер його молодший брат

Іван Коцюбайло (Фото: Бурштинська міськрада)

Напередодні дня народження загиблого торік Героя України, легендарного командира "Вовків Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла помер його молодший брат Іван. Про це повідомили у Бурштинській міській раді.

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Причину смерті не зазначили, написали лише, що до родини Коцюбайлів "знову прийшло страшне горе".

Дмитро Коцюбайло був командиром 1 окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі", яка переформатована в батальйон. 1 грудня 2021 року президент Володимир Зеленський нагородив Да Вінчі званням Героя України. Він став першим добровольцем, якому дали Героя прижиттєво.

7 березня 2023 року Коцюбайло загинув у бою під Бахмутом, 1 листопада йому мало виповнитися 29 років.