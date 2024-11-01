Накануне дня рождения погибшего Да Винчи умер его младший брат

Иван Коцюбайло (Фото: Бурштынский горсовет)

В канун дня рождения погибшего в прошлом году Героя Украины, легендарного командира "Волков Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло скончался его младший брат Иван. Об этом сообщили в Бурштынском городском совете.

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Причину смерти не назвали, написали лишь, что в семью Коцюбайло "снова пришло страшное горе".

Дмитрий Коцюбайло был командиром 1 отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи", переформатированной в батальон. 1 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский наградил Да Винчи званием Героя Украины. Он стал первым добровольцем, которому дали Героя при жизни.

7 марта 2023 года Коцюбайло погиб в бою под Бахмутом, 1 ноября ему должно было исполниться 29 лет.