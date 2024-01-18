Дерусификация. В Киеве появились сквер в честь "Да Винчи" и улица Монастырского: список

Фото: Facebook Дмитрия Коцюбайло

Киевский городской совет в рамках процесса дерусификации и с целью увековечения украинских героев принял решение о переименовании и наименовании еще 29 объектов. В частности, теперь в столице будет сквер, названный в честь легендарного командира "Да Винчи", и улица имени погибшего ровно год назад министра внутренних дел Дениса Монастырского. Об этом сообщила пресс-служба Киевского горсовета.

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18 января на пленарном заседании горсовета депутаты проголосовали за новые названия ряда объектов.

Печерский район:

→ улица Салтыкова-Щедрина – улица Сергея Миронова;

→ скверу между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Ипподромным переулком присвоено имя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло;

→ скверу между улицами Бастионной и Михаила Бойчука присвоено имя Николая Мозгового.

Шевченковский район:

→ переулок Тропинина – переулок Анатолия Кудрицкого;

→ улица Отто Шмидта – улица Князя Владимира Мономаха;

→ улица Академика Туполева – улица Мечты (Мрії);

→ часть улицы Оранжерейной (от улицы Юрия Ильенко до улицы Дорогожицкой) – улица Праведников.

Святошинский район:

→ улица Григория Онискевича – улица Павла Глазового;

→ улица Анатолия Пантелькина – улица Владимира Гапоненко;

→ бульвар Кольцова – бульвар Николая Руденко;

→ улица Николая Краснова – улица Гетьмана Кирилла Разумовского;

→ улица Спартаковская – улица Бахчисарайская;

→ улица Огарева – улица Александра Оксанченко;

→ улица Червонозаводская – улица Алексея Бездольного.

Днепровский район:

→ улица Бажова – улица Сергея Набоки;

→ улица Плеханова – улица Бориса Мартоса;

→ улица Комбинатная – улица Дениса Рачинского;

→ улица Петра Запорожца – улица Черных Запорожцев.

Соломенский район:

→ улица Бакунина – улица Олега Афанаса;

→ переулок Металлистов – переулок Оксаны Ворониной;

→ улица Академика Карпинского – улица Академика Возианова;

→ переулок Федосеева – переулок Марьяна Гаденко;

→ улица Сурикова – улица Дениса Монастырского.

Подольский район:



→ улица Верещагина – улицу Ворзельская.

Голосеевский район:

→ улица Сеченова – улица Зои Бутенко.

Деснянский район:

→ безымянной площади на пересечении улиц Радунской и Милославской присвоено название "площадь Героев Чернигова";

→ улица Тургенева – улица Михаила Осадчего.

Дарницкий район:

→ улица Канальная – улица Глеба Бабича.

Оболонский район:

→ улица Ермака – улица Михаила Горыня.

Также сегодня Киевсовет переименовал девять остановок городской электрички. В частности, платформа "Левый Берег" стала "Березняками", а "Зенит" – "Куреневкой".

10 ноября 2023 года правительство приняло решение об изъятии из реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятников Пушкину, большевистскому главарю Николаю Щорсу, а также другим российским и советским деятелям.

15 ноября в Киеве на Берестейском проспекте был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину.

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