Дерусификация. В Киеве появились сквер в честь "Да Винчи" и улица Монастырского: список
Киевский городской совет в рамках процесса дерусификации и с целью увековечения украинских героев принял решение о переименовании и наименовании еще 29 объектов. В частности, теперь в столице будет сквер, названный в честь легендарного командира "Да Винчи", и улица имени погибшего ровно год назад министра внутренних дел Дениса Монастырского. Об этом сообщила пресс-служба Киевского горсовета.
18 января на пленарном заседании горсовета депутаты проголосовали за новые названия ряда объектов.
Печерский район:
→ улица Салтыкова-Щедрина – улица Сергея Миронова;
→ скверу между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Ипподромным переулком присвоено имя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло;
→ скверу между улицами Бастионной и Михаила Бойчука присвоено имя Николая Мозгового.
Шевченковский район:
→ переулок Тропинина – переулок Анатолия Кудрицкого;
→ улица Отто Шмидта – улица Князя Владимира Мономаха;
→ улица Академика Туполева – улица Мечты (Мрії);
→ часть улицы Оранжерейной (от улицы Юрия Ильенко до улицы Дорогожицкой) – улица Праведников.
Святошинский район:
→ улица Григория Онискевича – улица Павла Глазового;
→ улица Анатолия Пантелькина – улица Владимира Гапоненко;
→ бульвар Кольцова – бульвар Николая Руденко;
→ улица Николая Краснова – улица Гетьмана Кирилла Разумовского;
→ улица Спартаковская – улица Бахчисарайская;
→ улица Огарева – улица Александра Оксанченко;
→ улица Червонозаводская – улица Алексея Бездольного.
Днепровский район:
→ улица Бажова – улица Сергея Набоки;
→ улица Плеханова – улица Бориса Мартоса;
→ улица Комбинатная – улица Дениса Рачинского;
→ улица Петра Запорожца – улица Черных Запорожцев.
Соломенский район:
→ улица Бакунина – улица Олега Афанаса;
→ переулок Металлистов – переулок Оксаны Ворониной;
→ улица Академика Карпинского – улица Академика Возианова;
→ переулок Федосеева – переулок Марьяна Гаденко;
→ улица Сурикова – улица Дениса Монастырского.
Подольский район:
→ улица Верещагина – улицу Ворзельская.
Голосеевский район:
→ улица Сеченова – улица Зои Бутенко.
Деснянский район:
→ безымянной площади на пересечении улиц Радунской и Милославской присвоено название "площадь Героев Чернигова";
→ улица Тургенева – улица Михаила Осадчего.
Дарницкий район:
→ улица Канальная – улица Глеба Бабича.
Оболонский район:
→ улица Ермака – улица Михаила Горыня.
Также сегодня Киевсовет переименовал девять остановок городской электрички. В частности, платформа "Левый Берег" стала "Березняками", а "Зенит" – "Куреневкой".
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