Авіакатастрофа у Броварах із загибеллю керівництва МВС. ДБР: Справу передадуть суду цьогоріч

18 січня 2023 року сталася авіакатастрофа у Броварах. Загинув тодішній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та інші керівники МВС

Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян заявила в ефірі національного телемарафону, що справу щодо авіакатастрофи, яка сталася 18 січня 2023 року у Броварах, мають передати до суду цього року. Того дня загинуло тодішнє керівництво МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським.

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"Саме досудове розслідування містить 163 томи. Кожен том – це десь 250 сторінок. Для ознайомлення з усіма матеріалами потрібен час. Але у 2024 році обвинувальний акт потрапить до суду, я думаю, що десь весною ми з вами про це поговоримо", – сказала вона.

27 листопада 2023 року ДБР завершило досудове розслідування щодо цієї авіакатастрофи.

У серпні підозри у цій справі отримали:

→ начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

→ в.о. командира спеціального авіаційного загону;

→ заступник командира з льотної підготовки;

→ командир авіаційної ескадрильї;

→ начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

"Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів", – зазначає ДБР.

У бюро стверджують, що під час підготовки польоту командиру екіпажу не повідомили про погані погодні умови над Броварами, а сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах.

Попри це, пише ДБР, виліт не було скасовано.

Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив багатоповерхівку та намагався її облетіти, однак різко піднявся, втратив орієнтування в просторі й під час завершення маневру допустив зіткнення із землею, додає бюро.