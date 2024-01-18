Авиакатастрофа в Броварах с гибелью руководства МВД. ДБР: Дело передадут суду в этом году

18 января 2023 года произошла авиакатастрофа в Броварах. Погиб тогдашний министр внутренних дел Денис Монастырский и другие руководители МВД

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян заявила в эфире национального телемарафона, что по праву по авиакатастрофе, которая произошла 18 января 2023 года в Броварах, должны передать в суд в этом году. В тот день погибло тогдашнее руководство МВД во главе с министром Денисом Монастырским.

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"Именно досудебное расследование содержит 163 тома. Каждый том – это где-то 250 страниц. Для ознакомления со всеми материалами нужно время. Но в 2024 году обвинительный акт попадет в суд, я думаю, что весной мы с вами об этом поговорим", – сказала она.

27 ноября 2023 года ДБР завершило досудебное расследование этой авиакатастрофы.

В августе подозрения по этому делу получили:

→ начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;

→ и.о. командира специального авиационного отряда;

→ заместитель командира по летной подготовке;

→ командир авиационной эскадрильи;

→ начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

"Несмотря на оговорку внутренних инструкций и требований законодательства, должностные лица ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов", – отмечает ДБР.

В бюро утверждают, что во время подготовки полета командиру экипажа не сообщили о плохих погодных условиях над Броварами, а сам у экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях.

Несмотря на это, пишет ДБР, вылет не был отменен.

Из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше высоты зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел многоэтажку и пытался ее облететь, однако резко поднялся, потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра допустил столкновение с землей, добавляет бюро.