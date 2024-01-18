Дерусифікація. У Києві з'явились сквер на честь "Да Вінчі" і вулиця Монастирського: список

Фото: Facebook Дмитра Коцюбайла

Київська міська рада в рамках процесу дерусифікації та з метою увіковічення українських героїв ухвалила рішення про перейменування та найменування ще 29 об’єктів. Зокрема, тепер у столиці буде сквер, названий на честь легендарного командира "Да Вінчі", та вулиця імені загиблого рівно рік тому міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Про це повідомила пресслужба Київської міськради.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

18 січня на пленарному засіданні міськради депутати проголосували за нові назви для низки об’єктів.

Печерський район:

→ вулиця Салтикова-Щедріна – вулиця Сергія Миронова;

→ скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком присвоєно ім'я Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла;

→ скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім'я Миколи Мозгового.

Шевченківський район:

→ провулок Тропініна – провулок Анатолія Кудрицького;

→ вулиця Отто Шмідта – вулиця Князя Володимира Мономаха;

→ вулиця Академіка Туполєва – вулиця Мрії;

→ частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) – вулиця Праведників.

Святошинський район:

→ вулиця Григорія Онискевича – вулиця Павла Глазового;

→ вулиця Анатолія Пантелькіна – вулиця Володимира Гапоненка;

→ бульвар Кольцова – бульвар Миколи Руденка;

→ вулиця Миколи Краснова – вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;

→ вулиця Спартаківська – вулиця Бахчисарайська;

→ вулиця Огарьова – вулиця Олександра Оксанченка;

→ вулиця Червонозаводська – вулиця Олексія Бездольного.

Дніпровський район:

→ вулиця Бажова – вулиця Сергія Набоки;

→ вулиця Плеханова – вулиця Бориса Мартоса;

→ вулиця Комбінатна – вулиця Дениса Рачінського;

→ вулиця Петра Запорожця – вулиця Чорних Запорожців.

Солом’янський район:

→ вулиця Бакуніна – вулиця Олега Афанаса;

→ провулок Металістів – провулок Оксани Вороніної;

→ вулиця Академіка Карпінського – вулиця Академіка Возіанова;

→ провулок Федосєєва – провулок Мар’яна Гаденка;

→ вулиця Сурикова – вулиця Дениса Монастирського.

Подільський район:



→ вулиця Верещагіна – вулицю Ворзельська.

Голосіївський район:

→ вулиця Сєченова – вулиця Зої Бутенко.

Деснянський район:

→ безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву "площа Героїв Чернігова";

→ вулиця Тургенєва – вулиця Михайла Осадчого.

Дарницький район:

→ вулиця Канальна – вулиця Гліба Бабича.

Оболонський район:

→ вулиця Єрмака – вулиця Михайла Гориня.

Також сьогодні Київрада перейменувала дев'ять зупинок міської електрички. Зокрема, платформа "Лівий Берег" стала "Березняками", а "Зеніт" – "Куренівкою".

10 листопада 2023 року уряд ухвалив рішення про вилучення з реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам.

15 листопада у Києві на Берестейському проспекті демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну.

Читайте також: Авіакатастрофа у Броварах із загибеллю керівництва МВС. ДБР: Справу передадуть до суду цьогоріч