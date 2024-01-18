Дерусифікація. У Києві з'явились сквер на честь "Да Вінчі" і вулиця Монастирського: список
Київська міська рада в рамках процесу дерусифікації та з метою увіковічення українських героїв ухвалила рішення про перейменування та найменування ще 29 об’єктів. Зокрема, тепер у столиці буде сквер, названий на честь легендарного командира "Да Вінчі", та вулиця імені загиблого рівно рік тому міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Про це повідомила пресслужба Київської міськради.
18 січня на пленарному засіданні міськради депутати проголосували за нові назви для низки об’єктів.
Печерський район:
→ вулиця Салтикова-Щедріна – вулиця Сергія Миронова;
→ скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком присвоєно ім'я Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла;
→ скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім'я Миколи Мозгового.
Шевченківський район:
→ провулок Тропініна – провулок Анатолія Кудрицького;
→ вулиця Отто Шмідта – вулиця Князя Володимира Мономаха;
→ вулиця Академіка Туполєва – вулиця Мрії;
→ частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) – вулиця Праведників.
Святошинський район:
→ вулиця Григорія Онискевича – вулиця Павла Глазового;
→ вулиця Анатолія Пантелькіна – вулиця Володимира Гапоненка;
→ бульвар Кольцова – бульвар Миколи Руденка;
→ вулиця Миколи Краснова – вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;
→ вулиця Спартаківська – вулиця Бахчисарайська;
→ вулиця Огарьова – вулиця Олександра Оксанченка;
→ вулиця Червонозаводська – вулиця Олексія Бездольного.
Дніпровський район:
→ вулиця Бажова – вулиця Сергія Набоки;
→ вулиця Плеханова – вулиця Бориса Мартоса;
→ вулиця Комбінатна – вулиця Дениса Рачінського;
→ вулиця Петра Запорожця – вулиця Чорних Запорожців.
Солом’янський район:
→ вулиця Бакуніна – вулиця Олега Афанаса;
→ провулок Металістів – провулок Оксани Вороніної;
→ вулиця Академіка Карпінського – вулиця Академіка Возіанова;
→ провулок Федосєєва – провулок Мар’яна Гаденка;
→ вулиця Сурикова – вулиця Дениса Монастирського.
Подільський район:
→ вулиця Верещагіна – вулицю Ворзельська.
Голосіївський район:
→ вулиця Сєченова – вулиця Зої Бутенко.
Деснянський район:
→ безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву "площа Героїв Чернігова";
→ вулиця Тургенєва – вулиця Михайла Осадчого.
Дарницький район:
→ вулиця Канальна – вулиця Гліба Бабича.
Оболонський район:
→ вулиця Єрмака – вулиця Михайла Гориня.
Також сьогодні Київрада перейменувала дев'ять зупинок міської електрички. Зокрема, платформа "Лівий Берег" стала "Березняками", а "Зеніт" – "Куренівкою".
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