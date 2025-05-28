Нардепи написали листа прем'єру Канади – закликають конфіскувати заморожені активи РФ

Верховна Рада України (Ілюстративне фото: fotobank.rada.gov.ua)

Народні депутати України звернулись до нового уряду Канади та закликали конфіскувати російські заморожені активи: як суверенні, так і приватні. Про це йдеться у відповідному листі парламентарів до прем'єр-міністра Канади Марка Карні, передає кореспондентка LIGA.net.

Канада – це перша країна, яка ще у 2022 році конфіскувала активи російських олігархів. Зазначається, що листа підтримали понад три десятки народних депутатів.

У документі наголошується, що через повномасштабну війну Україна потребує стабільного фінансування відновлення, а конфіскація заморожених активів РФ не лише покриє цю потребу, а й підтвердить принцип, згідно з яким агресори повинні платити за завдані збитки.

В листі сказано, що крок Канади в 2022 році відображає зобов’язання країни забезпечити притягнення до відповідальності тих, хто сприяв агресії Росії та отримував від неї прибутки.

"Ми також підтримуємо відкритий лист від політичних лідерів та лідерів думок Європи, адресований канадським політичним лідерам, із закликом до рішучих дій для просування арешту російських активів напередодні канадського саміту G7. Цей імпульс стане можливістю поглибити міжнародну співпрацю та зміцнить глобальну рішучість", – сказано у зверненні.

Парламентарії також зазначили, що єдиний затверджений на сьогодні крок – це передання Україні доходів з $300 млрд заморожених активів РФ, але цього замало для відновлення України й покарання Росії.

"Канада вже створила прецедент з конфіскації таких коштів, і ми сподіваємось, що ця країна демонструватиме рішучість надалі", – наголосила народна депутатка та ініціаторка звернення Кіра Рудик.