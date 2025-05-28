Нардепы написали письмо премьеру Канады – призывают конфисковать замороженные активы РФ

Верховная Рада Украины (Иллюстративное фото: fotobank.rada.gov.ua)

Народные депутаты Украины обратились к новому правительству Канады и призвали конфисковать российские замороженные активы: как суверенные, так и частные. Об этом говорится в соответствующем письме парламентариев к премьер-министру Канады Марку Карни, передает корреспондент LIGA.net.

Канада – это первая страна, которая еще в 2022 году конфисковала активы российских олигархов. Отмечается, что письмо поддержали более трех десятков народных депутатов.

В документе акцентируется, что из-за полномасштабной войны Украина нуждается в стабильном финансировании восстановления, а конфискация замороженных активов РФ не только покроет эту потребность, но и подтвердит принцип, согласно которому агрессоры должны платить за нанесенный ущерб.

В письме говорится, что шаг Канады в 2022 году отражает обязательство страны обеспечить привлечение к ответственности тех, кто способствовал агрессии России и получал от нее доходы.

"Мы также поддерживаем открытое письмо от политических лидеров и лидеров мнений Европы, адресованное канадским политическим лидерам, с призывом к решительным действиям по продвижению ареста российских активов накануне канадского саммита G7. Этот импульс станет возможностью углубить международное сотрудничество и укрепит глобальную решимость", – сказано в обращении.

Парламентарии также отметили, что единственный утвержденный на сегодня шаг – это передача Украине доходов с $300 млрд замороженных активов РФ, но этого мало для восстановления Украины и наказания России.

"Канада уже создала прецедент по конфискации таких средств, и мы надеемся, что эта страна будет демонстрировать решительность в дальнейшем", – подчеркнула народный депутат и инициатор обращения Кира Рудык.