Нардепы написали письмо премьеру Канады – призывают конфисковать замороженные активы РФ
Народные депутаты Украины обратились к новому правительству Канады и призвали конфисковать российские замороженные активы: как суверенные, так и частные. Об этом говорится в соответствующем письме парламентариев к премьер-министру Канады Марку Карни, передает корреспондент LIGA.net.
Канада – это первая страна, которая еще в 2022 году конфисковала активы российских олигархов. Отмечается, что письмо поддержали более трех десятков народных депутатов.
В документе акцентируется, что из-за полномасштабной войны Украина нуждается в стабильном финансировании восстановления, а конфискация замороженных активов РФ не только покроет эту потребность, но и подтвердит принцип, согласно которому агрессоры должны платить за нанесенный ущерб.
В письме говорится, что шаг Канады в 2022 году отражает обязательство страны обеспечить привлечение к ответственности тех, кто способствовал агрессии России и получал от нее доходы.
"Мы также поддерживаем открытое письмо от политических лидеров и лидеров мнений Европы, адресованное канадским политическим лидерам, с призывом к решительным действиям по продвижению ареста российских активов накануне канадского саммита G7. Этот импульс станет возможностью углубить международное сотрудничество и укрепит глобальную решимость", – сказано в обращении.
Парламентарии также отметили, что единственный утвержденный на сегодня шаг – это передача Украине доходов с $300 млрд замороженных активов РФ, но этого мало для восстановления Украины и наказания России.
"Канада уже создала прецедент по конфискации таких средств, и мы надеемся, что эта страна будет демонстрировать решительность в дальнейшем", – подчеркнула народный депутат и инициатор обращения Кира Рудык.
- 27 марта президент Зеленский заявлял, что активы России нужно забрать, пока есть такая возможность.
- 19 мая сообщалось, что Финляндия будет передавать Украине боеприпасы из доходов от замороженных активов РФ.