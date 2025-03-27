Зеленский считает, что активы России нужно забрать, пока есть такая возможность

Владимир Зеленский (Фото: Benjamin Girette/EPA)

Президент Владимир Зеленский считает, что у России нужно забрать ее активы, пока есть эта возможность. Об этом он сказал на пресс-конференции 27 марта после саммита "коалиции желающих" в Париже.

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"Я считаю, если не найти способ забрать эти активы – может так случиться, что потом все мы после окончания войны еще будем бороться с русскими за эти активы. Так вот, чтобы потом не бороться – нужно их забрать, пока есть эта возможность", – заявил Зеленский.

Доходы от замороженных активов глава государства считает инвестициями.

"Безопаснее всего – иметь возможности взять эти активы замороженные и тратить на то, что Россия разрушает. Восстановление нашей логистики, армии, строительство бомбоубежищ для детей, бомбоубежищ в школах, университетах, бомбоубежищ в больницах и т.д. И такого очень много", – добавил Зеленский.

Около 300 млрд евро активов Центрального банка России были заморожены членами G7 после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Большинство активов – на сумму около 190 млрд евро – находятся в центральном депозитарии ценных бумаг Бельгии Euroclear. Также меньшие суммы хранятся во Франции, Великобритании, Японии, Швейцарии и США.

Сейчас доход от активов в виде преимущественно государственных облигаций и наличных денег используется странами G7 для погашения займов Украине на $50 млрд.

1 марта Великобритания выделила около $3 млрд на производство оружия, которое оплатят доходами от замороженных активов России.

3 марта Financial Times написала, что Франция предлагает конфисковать активы России в случае нарушения ею перемирия.

В интервью, которое опубликовано 26 марта, Зеленский заявил о желании использовать замороженные активы РФ для оснащения армии.