Нацгвардія: На півдні росіяни перегруповуються, кількість артобстрілів дещо зменшилася

Руслан Музичук розповів LIGA.net про оперативну обстановку на південному напрямку фронту у зоні відповідальності підрозділів Нацгвардії

Фото: Нацгвардія

За останній тиждень на південному напрямку фронту кількість артилерійських обстрілів із боку російських окупантів зменшилася, подекуди загарбники перегруповуються. Про це в коментарі LIGA.net розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук.

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"Подекуди тривають перегрупування, але це не означає, що по лінії фронту досить спокійно", – сказав він, зазначивши, що нацгвардійці за останні кілька тижнів завдали ворогу серйозних втрат у техніці й особовому складі.

Тепер, додав Музичук, росіяни всіляко намагаються ці втрати поповнити.

У зоні відповідальності Нацгвардії було знищено 84 машини окупантів. Йдеться про вантажівки, паливно-вантажні та легкові автівки, якими загарбники підвозять боєприпаси та людей.

Крім того, через те, що місцевість трохи підсохла, погода стала кращою, окупанти пересіли з гусеничної техніки на колісну.

"Кількість бронетранспортерів та різних машин значно зросла у порівнянні з попередніми періодами, коли вони використовували гусеничну техніку", – сказав речник Нацгвардії.

Південний напрямок фронту (Мапа: DeepState)

4 лютого 2024 року передові позиції українських військ біля Роботиного відвідав Володимир Зеленський. Він побував у розташуванні 65 окремої механізованої бригади, заслухав інформацію про оперативну ситуацію від командувача оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Горбатюка.

28 лютого Музичук розповідав LIGA.net, що для того, щоб досягти успіху та прорвати оборону українських військових на Запорізькому напрямку, росіяни використовують комбіновану тактику.

На Оріхівському напрямку ворог 9 разів атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області, йшлося у зведенні Генштабу за 18 березня.

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