Нацгвардія: На півдні росіяни перегруповуються, кількість артобстрілів дещо зменшилася
За останній тиждень на південному напрямку фронту кількість артилерійських обстрілів із боку російських окупантів зменшилася, подекуди загарбники перегруповуються. Про це в коментарі LIGA.net розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук.
"Подекуди тривають перегрупування, але це не означає, що по лінії фронту досить спокійно", – сказав він, зазначивши, що нацгвардійці за останні кілька тижнів завдали ворогу серйозних втрат у техніці й особовому складі.
Тепер, додав Музичук, росіяни всіляко намагаються ці втрати поповнити.
У зоні відповідальності Нацгвардії було знищено 84 машини окупантів. Йдеться про вантажівки, паливно-вантажні та легкові автівки, якими загарбники підвозять боєприпаси та людей.
Крім того, через те, що місцевість трохи підсохла, погода стала кращою, окупанти пересіли з гусеничної техніки на колісну.
"Кількість бронетранспортерів та різних машин значно зросла у порівнянні з попередніми періодами, коли вони використовували гусеничну техніку", – сказав речник Нацгвардії.
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