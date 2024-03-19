Нацгвардия: На юге россияне перегруппировываются, количество артобстрелов уменьшилось

Руслан Музычук рассказал LIGA.net об оперативной обстановке на южном направлении фронта в зоне ответственности подразделений Нацгвардии

Фото: Нацгвардия

За последнюю неделю на южном направлении фронта количество артиллерийских обстрелов со стороны российских оккупантов уменьшилось, кое-где захватчики перегруппировываются. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

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"Где-то продолжаются перегруппировки, но это не значит, что по линии фронта достаточно спокойно", – сказал он, отметив, что нацгвардейцы за последние несколько недель нанесли врагу серьезные потери в технике и личном составе.

Теперь, добавил Музычук, россияне всячески пытаются эти потери восполнить.

В зоне ответственности Нацгвардии было уничтожено 84 машины оккупантов. Речь идет о грузовиках, топливно-грузовых и легковых автомобилях, которыми захватчики подвозят боеприпасы и людей.

Кроме того, из-за того, что местность немного подсохла, погода стала лучше, оккупанты пересели с гусеничной техники на колесную.

"Количество бронетранспортеров и различных машин значительно возросло по сравнению с предыдущими периодами, когда они использовали гусеничную технику", – сказал представитель Нацгвардии.

Южное направление фронта (Карта: DeepState)

4 февраля 2024 года передовые позиции украинских войск возле Работино посетил Владимир Зеленский. Он побывал в расположении 65 отдельной механизированной бригады, заслушал информацию об оперативной ситуации от командующего оперативной группировкой войск "Запорожье" Горбатюка.

28 февраля Музычук рассказывал LIGA.net, что для того, чтобы добиться успеха и прорвать оборону украинских военных на Запорожском направлении, россияне используют комбинированную тактику.

На Ореховском направлении враг 9 раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области, говорилось в сводке Генштаба за 18 марта.

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