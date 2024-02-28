Росіяни штурмують малими групами, використовують комбіновану тактику на півдні – Нацгвардія

Малі групи піхоти ворога під прикриттям артилерії намагаються наблизитись до позицій українських військових, каже Руслан Музичук

Нацгвардієць (Фото: МВС)

Для того, щоб досягти успіху та прорвати оборону українських військових на Запорізькому напрямку, росіяни використовують комбіновану тактику. Про це LIGA.net розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

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"Для проведення своїх штурмів застосовує комбіновану тактику, поєднання різних підрозділів і вогневих засобів, аби досягти успіху чи прорвати оборону на певній ділянці", — заявив він.

За словами Музичука, характер бойових дій на Запорізькому напрямку відрізняється від, наприклад, бойових дій на Авдіївському напрямку, особливостями місцевості — вона досить відкрита і там багато мінних полів.

"Все ж малі групи піхоти ворога під прикриттям артилерії намагаються наблизитись до наших позицій. До складу таких штурмових груп входить бронетехніка: БМП, МТ-ЛБ, яка підвозить піхоту ближче до переднього краю", — додав речник Нацгвардії.

4 лютого 2024 року передові позиції українських військ біля Роботиного відвідав Володимир Зеленський. Він побував у розташуванні 65 окремої механізованої бригади, заслухав інформацію про оперативну ситуацію від командувача оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Горбатюка.

18 лютого в Генштабі повідомили, що на Запорізькому напрямку збільшилася кількість ворожих атак. Росіяни наступають на позиції українських військ західніше Вербового та Роботиного.

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