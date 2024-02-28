Росіяни штурмують малими групами, використовують комбіновану тактику на півдні – Нацгвардія
Для того, щоб досягти успіху та прорвати оборону українських військових на Запорізькому напрямку, росіяни використовують комбіновану тактику. Про це LIGA.net розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук.
"Для проведення своїх штурмів застосовує комбіновану тактику, поєднання різних підрозділів і вогневих засобів, аби досягти успіху чи прорвати оборону на певній ділянці", — заявив він.
За словами Музичука, характер бойових дій на Запорізькому напрямку відрізняється від, наприклад, бойових дій на Авдіївському напрямку, особливостями місцевості — вона досить відкрита і там багато мінних полів.
"Все ж малі групи піхоти ворога під прикриттям артилерії намагаються наблизитись до наших позицій. До складу таких штурмових груп входить бронетехніка: БМП, МТ-ЛБ, яка підвозить піхоту ближче до переднього краю", — додав речник Нацгвардії.
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- 18 лютого в Генштабі повідомили, що на Запорізькому напрямку збільшилася кількість ворожих атак. Росіяни наступають на позиції українських військ західніше Вербового та Роботиного.
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