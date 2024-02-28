Россияне штурмуют малыми группами, используют комбинированную тактику на юге – Нацгвардия

Малые группы пехоты врага под прикрытием артиллерии пытаются приблизиться к позициям украинских военных, говорит Руслан Музычук

Нацгвардиец (Фото: МВД)

Для того чтобы добиться успеха и прорвать оборону украинских военных на Запорожском направлении, россияне используют комбинированную тактику. Об этом LIGA.net рассказал спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

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"Для проведения своих штурмов применяет комбинированную тактику, сочетание различных подразделений и огневых средств, чтобы добиться успеха или прорвать оборону на определенном участке", – заявил он.

По словам Музычука, характер боевых действий на Запорожском направлении отличается от, например, боевых действий на Авдеевском направлении, особенностями местности — она достаточно открыта и там много минных полей.

"Все же малые группы пехоты врага под прикрытием артиллерии пытаются приблизиться к нашим позициям. В состав таких штурмовых групп входит бронетехника: БМП, МТ-ЛБ, которая подвозит пехоту ближе к переднему краю", — добавил спикер Нацгвардии.

4 февраля 2024 года передовые позиции украинских войск у Работино посетил Владимир Зеленский. Он побывал в расположении 65 отдельной механизированной бригады, заслушал информацию об оперативной ситуации от командующего оперативной группировкой войск "Запорожье" Горбатюка.

18 февраля в Генштабе сообщили, что на Запорожском направлении увеличилось количество вражеских атак. Россияне наступают на позиции украинских войск западнее Вербового и Работино.

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