Россияне штурмуют малыми группами, используют комбинированную тактику на юге – Нацгвардия
Для того чтобы добиться успеха и прорвать оборону украинских военных на Запорожском направлении, россияне используют комбинированную тактику. Об этом LIGA.net рассказал спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.
"Для проведения своих штурмов применяет комбинированную тактику, сочетание различных подразделений и огневых средств, чтобы добиться успеха или прорвать оборону на определенном участке", – заявил он.
По словам Музычука, характер боевых действий на Запорожском направлении отличается от, например, боевых действий на Авдеевском направлении, особенностями местности — она достаточно открыта и там много минных полей.
"Все же малые группы пехоты врага под прикрытием артиллерии пытаются приблизиться к нашим позициям. В состав таких штурмовых групп входит бронетехника: БМП, МТ-ЛБ, которая подвозит пехоту ближе к переднему краю", — добавил спикер Нацгвардии.
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