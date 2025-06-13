Нацполіція проводить 500 одночасних обшуків щодо незаконного обігу зброї та боєприпасів

Операція проходить у взаємодії з Офісом генерального прокурора та іншими правоохоронними органами

Фото: Нацполіція

Правоохоронці проводять 500 одночасних обшуків у межах масштабної спецоперації по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Операція проходить у взаємодії з Офісом генерального прокурора та іншими правоохоронними органами.

Зазначається, що вона спрямована на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу.

Деталі правоохоронці обіцяють згодом.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

19 січня 2025 року стало відомо, що СБУ та Нацполіція впродовж доби провели спецоперацію із викриття нелегального продажу зброї в чотирьох областях. У межах спецоперації протягом доби було затримано 15 підозрюваних. Також правоохоронці запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів.

23 січня правоохоронці провели понад 1000 одночасних обшуків по Україні у справах щодо організації нелегального продажу та зберігання зброї.