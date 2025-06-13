Нацполіція проводить 500 одночасних обшуків щодо незаконного обігу зброї та боєприпасів
Фото: Нацполіція

Правоохоронці проводять 500 одночасних обшуків у межах масштабної спецоперації по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Операція проходить у взаємодії з Офісом генерального прокурора та іншими правоохоронними органами.

Зазначається, що вона спрямована на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу.

Деталі правоохоронці обіцяють згодом.

Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
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