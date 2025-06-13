Нацполіція проводить 500 одночасних обшуків щодо незаконного обігу зброї та боєприпасів
Правоохоронці проводять 500 одночасних обшуків у межах масштабної спецоперації по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
Операція проходить у взаємодії з Офісом генерального прокурора та іншими правоохоронними органами.
Зазначається, що вона спрямована на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу.
Деталі правоохоронці обіцяють згодом.
- 19 січня 2025 року стало відомо, що СБУ та Нацполіція впродовж доби провели спецоперацію із викриття нелегального продажу зброї в чотирьох областях. У межах спецоперації протягом доби було затримано 15 підозрюваних. Також правоохоронці запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів.
- 23 січня правоохоронці провели понад 1000 одночасних обшуків по Україні у справах щодо організації нелегального продажу та зберігання зброї.