Нацполиция проводит 500 одновременных обысков по незаконному обороту оружия и боеприпасов
Правоохранители проводят 500 одновременных обысков в рамках масштабной спецоперации по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
Операция проходит во взаимодействии с Офисом генерального прокурора и другими правоохранительными органами.
Отмечается, что она направлена на повышение уровня безопасности в обществе, предотвращение преступлений, связанных с использованием нелегального оружия, а также его незаконного обращения.
Детали правоохранители обещают позже.
- 19 января 2025 стало известно, что СБУ и Нацполиция на протяжении суток провели спецоперацию по разоблачению нелегальной продажи оружия в четырех областях. В рамках спецоперации в течение суток были задержаны 15 подозреваемых. Также правоохранители предотвратили незаконную продажу трофейного вооружения и боеприпасов.
- 23 января правоохранители провели более 1000 одновременных обысков по Украине по делам по организации нелегальной продажи и хранения оружия.