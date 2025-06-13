Нацполиция проводит 500 одновременных обысков по незаконному обороту оружия и боеприпасов
Фото: Нацполиция

Правоохранители проводят 500 одновременных обысков в рамках масштабной спецоперации по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Операция проходит во взаимодействии с Офисом генерального прокурора и другими правоохранительными органами.

Отмечается, что она направлена на повышение уровня безопасности в обществе, предотвращение преступлений, связанных с использованием нелегального оружия, а также его незаконного обращения.

Детали правоохранители обещают позже.

Фото: Нацполіція
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполиция
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполиция
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