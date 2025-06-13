Нацполиция проводит 500 одновременных обысков по незаконному обороту оружия и боеприпасов

Операция проходит во взаимодействии с Офисом генерального прокурора и другими правоохранительными органами

Фото: Нацполиция

Правоохранители проводят 500 одновременных обысков в рамках масштабной спецоперации по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Операция проходит во взаимодействии с Офисом генерального прокурора и другими правоохранительными органами.

Отмечается, что она направлена на повышение уровня безопасности в обществе, предотвращение преступлений, связанных с использованием нелегального оружия, а также его незаконного обращения.

Детали правоохранители обещают позже.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

19 января 2025 стало известно, что СБУ и Нацполиция на протяжении суток провели спецоперацию по разоблачению нелегальной продажи оружия в четырех областях. В рамках спецоперации в течение суток были задержаны 15 подозреваемых. Также правоохранители предотвратили незаконную продажу трофейного вооружения и боеприпасов.

23 января правоохранители провели более 1000 одновременных обысков по Украине по делам по организации нелегальной продажи и хранения оружия.