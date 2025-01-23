В Украине более 1000 одновременных обысков по сбыту и хранению оружия – видео
Правоохранители проводят более 1000 одновременных обысков в Украине по делам по организации нелегальной продажи и хранения оружия, сообщила Национальная полиция.
Обыски проводят оперативники департаментов уголовного розыска и стратегических расследований, следователи Нацпола совместно с работниками прокуратур.
"Главная цель – перекрытие каналов сбыта и хранения, а также изъятие из незаконного оборота трофейного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", – пояснили в ведомстве.
Фигурантам может грозить до семи лет тюрьмы.
Детали спецоперации обещают обнародовать, когда будут завершены все следственные действия.
- 19 января стало известно, что СБУ и Нацполиция в течение суток провели спецоперацию по разоблачению нелегальной продажи оружия в четырех областях.
В рамках спецоперации в течение суток были задержаны 15 подозреваемых. Также правоохранители предотвратили незаконную продажу трофейного вооружения и боеприпасов.