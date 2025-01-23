Правоохранители проводят более 1000 одновременных обысков в Украине по делам по организации нелегальной продажи и хранения оружия, сообщила Национальная полиция.

Обыски проводят оперативники департаментов уголовного розыска и стратегических расследований, следователи Нацпола совместно с работниками прокуратур.

"Главная цель – перекрытие каналов сбыта и хранения, а также изъятие из незаконного оборота трофейного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", – пояснили в ведомстве.

Фигурантам может грозить до семи лет тюрьмы.

Детали спецоперации обещают обнародовать, когда будут завершены все следственные действия.

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