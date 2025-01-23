Правоохоронці проводять понад 1000 одночасних обшуків по Україні у справах щодо організації нелегального продажу та зберігання зброї, повідомила Національна поліція.

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Обшуки проводять оперативники департаментів карного розшуку та стратегічних розслідувань, слідчі Нацполу спільно з працівниками прокуратур.

"Головна мета – перекриття каналів збуту та зберігання, а також вилучення з незаконного обігу трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин", – пояснили у відомстві.

Фігурантам може загрожувати до семи років тюрми.

Деталі спецоперації обіцяють оприлюднити, коли будуть завершені всі слідчі дії.

19 січня стало відомо, що СБУ та Нацполіція впродовж доби провели спецоперацію із викриття нелегального продажу зброї в чотирьох областях.

У межах спецоперації протягом доби було затримано 15 підозрюваних. Також правоохоронці запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів.