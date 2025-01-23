Правоохоронці проводять понад 1000 одночасних обшуків по Україні у справах щодо організації нелегального продажу та зберігання зброї, повідомила Національна поліція.

Обшуки проводять оперативники департаментів карного розшуку та стратегічних розслідувань, слідчі Нацполу спільно з працівниками прокуратур.

"Головна мета – перекриття каналів збуту та зберігання, а також вилучення з незаконного обігу трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин", – пояснили у відомстві.

Фігурантам може загрожувати до семи років тюрми.

Деталі спецоперації обіцяють оприлюднити, коли будуть завершені всі слідчі дії.

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