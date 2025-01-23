В Україні понад 1000 одночасних обшуків щодо збуту та зберігання зброї – відео
Правоохоронці проводять понад 1000 одночасних обшуків по Україні у справах щодо організації нелегального продажу та зберігання зброї, повідомила Національна поліція.
Обшуки проводять оперативники департаментів карного розшуку та стратегічних розслідувань, слідчі Нацполу спільно з працівниками прокуратур.
"Головна мета – перекриття каналів збуту та зберігання, а також вилучення з незаконного обігу трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин", – пояснили у відомстві.
Фігурантам може загрожувати до семи років тюрми.
Деталі спецоперації обіцяють оприлюднити, коли будуть завершені всі слідчі дії.
- 19 січня стало відомо, що СБУ та Нацполіція впродовж доби провели спецоперацію із викриття нелегального продажу зброї в чотирьох областях.
У межах спецоперації протягом доби було затримано 15 підозрюваних. Також правоохоронці запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів.