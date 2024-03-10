НАЗК про корупцію в Збройних Силах: Зріс бюджет – зросли й ризики розкрадань
Оскільки на Збройні Сили України держава виділяє найбільше бюджетних коштів, то й корупційні ризики, відповідно, у цій галузі зростають. Про це в інтерв'ю Радіо Свободі заявив заступник голови Національної агенції з питань запобігання корупції Артем Ситник.
"Що стосується Збройних Сил, то, звичайно, це найбільший бюджет після початку війни, і очевидно, що корупційні ризики також зросли", – сказав він.
Разом з тим, антикорупційні органи працюють над тим, щоб не допустити корупційних проявів саме в цій сфері.
Це потрібно, щоб не підірвати авторитет держави, щоб не давати привід для російської пропаганди розповідати про те, що "в Україні все корумповано і все розкрадається", пояснив Ситник.
"Ми бачимо постійні гучні викриття і також намагаємося не пасти задніх. Ми проводили моніторинг способів життя багатьох військкомів. І декілька керівників обласних військкоматів були арештовані після того, як ми склали стосовно них обґрунтовані висновки щодо наявності в їх діях незаконного збагачення", – заявив він.
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