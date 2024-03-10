НАЗК про корупцію в Збройних Силах: Зріс бюджет – зросли й ризики розкрадань

Артем Ситник заявив, що НАЗК та інші органи працюють над тим, щоб не допустити проявів корупції насамперед в армії

Артем Ситник (Фото: НАЗК)

Оскільки на Збройні Сили України держава виділяє найбільше бюджетних коштів, то й корупційні ризики, відповідно, у цій галузі зростають. Про це в інтерв'ю Радіо Свободі заявив заступник голови Національної агенції з питань запобігання корупції Артем Ситник.

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"Що стосується Збройних Сил, то, звичайно, це найбільший бюджет після початку війни, і очевидно, що корупційні ризики також зросли", – сказав він.

Разом з тим, антикорупційні органи працюють над тим, щоб не допустити корупційних проявів саме в цій сфері.

Це потрібно, щоб не підірвати авторитет держави, щоб не давати привід для російської пропаганди розповідати про те, що "в Україні все корумповано і все розкрадається", пояснив Ситник.

"Ми бачимо постійні гучні викриття і також намагаємося не пасти задніх. Ми проводили моніторинг способів життя багатьох військкомів. І декілька керівників обласних військкоматів були арештовані після того, як ми склали стосовно них обґрунтовані висновки щодо наявності в їх діях незаконного збагачення", – заявив він.

Директор Київського міжнародного інституту соціології заявив, що на зниження рівня довіри до влади та президента Зеленського вплинула низка чинників, серед яких ситуація на фронті та корупція.

Заступник директора соціологічної групи Рейтинг Любомир Мисів заявив LIGA.net, що на рейтинг влади тисне "вал критичної інформації", котрий створили корупційні скандали.

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