Зеленський втратив у рейтингу через війну, допомогу Заходу, корупцію та Залужного — соціолог

Грушецький заявив, що першими "дзвіночками" до зниження рейтингів влади стали корупційні скандали

Володимир Зеленський (Фото: EPA/MALTON DIBRA)

На зниження рівня довіри до влади та президента Володимира Зеленського вплинула низка чинників, серед яких ситуація на фронті та корупція. Про це повідомив директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький у коментарі LIGA.net.

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За його словами, основне зниження рейтингів влади розпочалося ще з літа-осені 2023 року.

Він зазначив, що на це вплинув спільний міжнародний контекст, обмеження допомоги західних партнерів, ситуація на полі бою, корупційні скандали та нібито конфлікт глави держави із колишнім головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним.

"Першими дзвіночками були викриття корупції. Зокрема, про закупівлю генераторів, облаштування укриттів у Міноборони. Населення ще було оптимістичним, навесні очікували контрнаступу. Але ці справи почали підточувати довіру людей", – сказав соціолог.

Директор КМІС заявив, що на падіння довіри також вплинули зростання цін та страх перед економічними труднощами.

22 січня 2024 року КМІС опублікував дослідження, що свідчить про те, що українська нація об'єднана. Так вважають 69% українців. 25% заявили, що на їхню думку, в українському суспільстві відбувається розкол.

21 лютого КМІС оприлюднив результати опитування, згідно з яким майже 90% українців вірять у перемогу України у війні. Лише 4% респондентів імовірно чи безперечно переконані, що переможе Росія.

За два роки повномасштабної війни кількість українців, які вважають, що Захід "втомився" від України, зросла більш ніж удвічі — опитування КМІС.

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