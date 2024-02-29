Зеленский потерял в рейтинге из-за войны, помощи Запада, коррупции и Залужного — социолог

Владимир Зеленский (Фото: EPA/MALTON DIBRA)

На снижение уровня доверия к власти и президенту Владимиру Зеленскому повлияли ряд факторов, среди которых ситуация на фронте и коррупция. Об этом сообщил директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий в комментарии LIGA.net.

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По его словам, основное снижение рейтингов власти началось еще с лета-осени 2023 года.

Он отметил, что на это повлиял общий международный контекст, ограничение помощи западных партнеров, ситуация на поле боя, коррупционные скандалы и якобы конфликт главы государства с бывшим главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным.

"Первыми звоночками были разоблачения коррупции. В частности, о закупке генераторов, обустройстве укрытий в Минобороны. Население еще было оптимистичным, весной ожидали контрнаступления. Но эти дела начали подтачивать доверие людей", — сказал социолог.

Директор КМИС заявил, что на падение доверия также повлияли рост цен и страх перед экономическими трудностями.

22 января 2024 года КМИС опубликовал исследование, свидетельствующее о том, что украинская нация объединена. Так считают 69% украинцев. 25% заявили, что, по их мнению, в украинском обществе происходит раскол.

21 февраля КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которому почти 90% украинцев верят в победу Украины в войне. Лишь 4% респондентов вероятно или безусловно убеждены, что победит Россия.

За два года полномасштабной войны количество украинцев, считающих, что Запад "устал" от Украины, возросло более чем в два раза — опрос КМИС.

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