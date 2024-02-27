Два года большой войны. Все больше украинцев считают, что Запад "устал" – опрос КМИС

В 2022 году 15% респондентов полагали, что западные союзники "устали" от российско-украинской войны. В 2024-м таких стало 44%

Украинка (Фото: ЕРА)

За два года полномасштабной войны количество украинцев, считающих, что Запад "устал" от Украины, возросло более чем в два раза. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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В 2022 году 15% респондентов считали, что западные союзники "устали" от российско-украинской войны. Вместе с тем эти 15% считали, что Запад хотел бы, чтобы Украина пошла на уступки России.

В начале октября 2023-го количество людей с таким мнением выросло до 30%, и уже в феврале 2024-го таких украинцев увеличилось до 44%.

Инфографика: КМИС

КМИС узнал, что во всех областях и регионах Украины значительно возросла доля тех, кто чувствует, что Запад устает и его поддержка слаба.

В частности, на юге и востоке – регионах, которые ближе к зоне боевых действий – уже больше тех, кто считает, что Запад устает от Украины и хочет давить на уступки.

Инфографика: КМИС

Опрос проведен КМИС по собственной инициативе в течение 17-23 февраля. По телефону опрошены 1052 взрослых украинца (от 18 лет и старше) по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность – не более 3,4%.

22 января 2024 года КМИС опубликовал исследование, свидетельствующее о том, что украинская нация объединена. Так считают 69% украинцев. 25% заявили, что, по их мнению, в украинском обществе происходит раскол.

21 февраля КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которому почти 90% украинцев верят в победу Украины в войне. Лишь 4% респондентов более вероятно или безусловно убеждены, что победит Россия.

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