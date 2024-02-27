Два роки великої війни. Все більше українців вважають, що Захід "втомився" – опитування КМІС

У 2022 році 15% респондентів вважали, що західні союзники "втомилися" від російсько-української війни. У 2024-му таких стало 44%

Українка (Фото: ЕРА)

За два роки повномасштабної війни кількість українців, які вважають, що Захід "втомився" від України, зросла більш ніж удвічі. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У 2022 році 15% респондентів вважали, що західні союзники "втомилися" від російсько-української війни. Разом із тим ці 15% вважали, що Захід хотів би, щоб Україна пішла на поступки Росії.

На початку жовтня 2023 року кількість людей із такою думкою зросла до 30%, і вже в лютому 2024-го таких українців збільшилось до 44%.

Інфографіка: КМІС

КМІС дізнався, що у всіх областях та регіонах України значно зросла частка тих, хто відчуває, що Захід "втомлюється" і його підтримка слабка.

Зокрема, на півдні та сході – регіонах, які найближчі до зони бойових дій – уже більше тих, хто вважає, що Захід утомлюється від України й хоче тиснути для поступок.

Інфографіка: КМІС

Опитування проведено КМІС за власної ініціативи впродовж 17-23 лютого. Телефоном опитано 1052 дорослі українці (від 18 років і старше) у всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій. Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка – щонайбільше 3,4%.

22 січня 2024 року КМІС опублікував дослідження, яке свідчить про те, що українська нація об’єднана. Так вважають 69% українців. 25% заявили, що, на їхню думку, в українському суспільстві відбувається розкол.

21 лютого КМІС оприлюднив результати опитування, за яким майже 90% українців вірять у перемогу України у війні. Лише 4% респондентів ймовірніше або безумовно переконані, що переможе Росія.

Читайте також: Серед українців, які вірять у перемогу, 40% впевнені: це станеться через один-два роки – опитування