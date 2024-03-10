НАПК о коррупции в Вооруженных Силах: Вырос бюджет – выросли и риски хищений

Артем Сытник заявил, что НАПК и другие органы работают над тем, чтобы не допустить проявлений коррупции, прежде всего в армии

Артем Сытник (Фото: НАПК)

Поскольку на Вооруженные Силы Украины государство выделяет больше бюджетных средств, то и коррупционные риски, соответственно, в этой области растут. Об этом в интервью Радио Свободе заявил заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник.

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"Что касается Вооруженных Сил, то, конечно, это самый большой бюджет после начала войны, и очевидно, что коррупционные риски также выросли", – сказал он.

Вместе с тем антикоррупционные органы работают над тем, чтобы не допустить коррупционных проявлений именно в этой сфере.

Это нужно, чтобы не взорвать авторитет государства, чтобы не давать повод для российской пропаганды рассказывать о том, что "в Украине все коррумпировано и разворовывается", пояснил Сытник.

"Мы видим постоянные громкие разоблачения и также стараемся не отставать. Мы проводили мониторинг образов жизни многих военкомов. И несколько руководителей областных военкоматов были арестованы после того, как мы составили относительно них обоснованные выводы о наличии в их действиях незаконного обогащения", – заявил он. .

Директор Киевского международного института социологии заявил, что на снижение уровня доверия к власти и президенту Зеленскому повлиял ряд факторов, среди которых ситуация на фронте и коррупция.

Заместитель директора социологической группы Рейтинг Любомир Мысов заявил LIGA.net, что на рейтинг власти давит "вал критической информации", создавший коррупционные скандалы.

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