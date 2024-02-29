На рейтинг влади тисне вал критичної інформації від корупційних скандалів – соціолог
На рейтинг влади тисне "вал критичної інформації", котрий створили корупційні скандали. Суспільство почало скеровувати запит на справедливість до президента Володимира Зеленського. Про це у коментарі LIGA.net заявив заступник директора соціологічної групи Рейтинг Любомир Мисів.
Він пояснив, що скандали із корупцією створили "вал критичної інформації", котрий і тисне на рейтинги влади.
За словами соціолога, Офісу президента вдавалося маневрувати серед скандалів, проте так довго це тривати не могло.
"Виник запит на відчуття справедливості у суспільстві, особливо на тлі питань щодо мобілізації. Його почали скеровувати до президента, бо парламент і Кабмін вже повернулися до звичайних показників. Але все це не про політичний рейтинг. В умовах виборів ситуація має зовсім інший вигляд", – наголосив Мисів.
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