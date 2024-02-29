На рейтинг влади тисне вал критичної інформації від корупційних скандалів – соціолог

Любомир Мисів зауважив, що ці показники – не про політичний рейтинг, і в умовах виборів ситуація має "зовсім інший вигляд"

Володимир Зеленський (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

На рейтинг влади тисне "вал критичної інформації", котрий створили корупційні скандали. Суспільство почало скеровувати запит на справедливість до президента Володимира Зеленського. Про це у коментарі LIGA.net заявив заступник директора соціологічної групи Рейтинг Любомир Мисів.

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Він пояснив, що скандали із корупцією створили "вал критичної інформації", котрий і тисне на рейтинги влади.

За словами соціолога, Офісу президента вдавалося маневрувати серед скандалів, проте так довго це тривати не могло.

"Виник запит на відчуття справедливості у суспільстві, особливо на тлі питань щодо мобілізації. Його почали скеровувати до президента, бо парламент і Кабмін вже повернулися до звичайних показників. Але все це не про політичний рейтинг. В умовах виборів ситуація має зовсім інший вигляд", – наголосив Мисів.

Читайте великий текст LIGA.net про те, що президент втратив ще 13% довіри за два місяці, чому рейтинги падають, попри війну.

про те, що президент втратив ще 13% довіри за два місяці, чому рейтинги падають, попри війну. Директор Київського міжнародного інституту соціології заявив, що на зниження рівня довіри до влади та президента Зеленського вплинула низка чинників, серед яких ситуація на фронті та корупція.

Очільниця партії Слуга народу вважає, що довіра до президента падає через те, що в умовах війни владі доводиться робити "не тільки те, що подобається абсолютній більшості", але "бігати за рейтингами" не потрібно.

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