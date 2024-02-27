Українці вважають за перемогу не тільки кордони 1991, але й зміни у Росії – соціолог

"Ми можемо будь-як це називати: чи зміна влади у Росії, чи зміна Росії, чи розвал Росії – будь-що", – заявив керівник групи Рейтинг

Олексій Антипович (Скриншот з відео)

Українці вважають перемогою України у війні не тільки вихід на кордони 1991 року, але й зміна політики держави-агресорки та Росії як такої. Про це заявив керівник соціологічної групи Рейтинг Олексій Антипович в інтерв'ю LIGA.net.

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"На початках війни, я думаю, що першою відповіддю [щодо перемоги] була б "просто кордони 1991 року". І потім весь цей час насправді так і тримається. Але у всіх уже прийшло розуміння, що неможливою є перемога, якщо не зміниться Росія. Ми можемо будь-як це називати: чи зміна влади у Росії, чи зміна Росії, чи розвал Росії, якщо хочете, – будь-що", – заявив він.

Проте, зазначив соціолог, без зміни політики у Росії та без зміни РФ як такої – перемога неможлива.

"Бо навіть якщо ти вийшов на кордони 1991 року, до тебе прилітає ракета. То що це – перемога? Ні, це якийсь довгий, довготривалий, хай уже може й не війна, але конфлікт", – пояснив він.

За словами Антиповича, відповідно до цього у перемогу українці вже точно вкладають і вихід на кордони 1991 року, і зміни у Росії.

Він зазначив, що серед респондентів є невелика частина тих, хто був би готовий не воювати за звільнення тимчасово окупованих Криму або Донбасу.

"Бо це смерті, це важко, плюс питання реінтеграції. Тобто повторного включення в український соціум, в українське суспільство населення, яке десять років перебуває під не те щоби навіть впливом російської пропаганди, а, по суті, під Росією. [...] Тому це великі такі, знаєте, болючі питання, які ну можна підіймати. Але з іншого боку, не може бути іншої думки в українця про перемогу, як кордони 1991 року", – закцентував соціолог.

Повністю інтерв'ю можна подивитися за посиланням на Youtube або тут:

22 лютого 2023 року група Рейтинг повідомила, що за рік повномасштабного вторгнення Росії віра у перемогу над російськими загарбниками зросла в українців з 56% до 95%.

21 лютого 2024 року КМІС оприлюднив результати опитування, за яким майже 90% українців вірять в перемогу України у війні. Лише 4% респондентів ймовірніше або безумовно переконані, що переможе Росія.

Дослідження Центру Разумкова показало, що абсолютна більшість (85%) українців вірять у перемогу у війні, із них майже 40% впевнені, що це станеться протягом одного чи двох років.

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