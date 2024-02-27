Украинцы считают победой не только границы 1991, но и изменения в России – социолог

"Мы можем как угодно это называть: или смена власти в России, или изменение России, или развал России – что угодно", – заявил глава группы Рейтинг

Алексей Антипович (Скриншот по видео)

Украинцы считают победой Украины в войне не только выход на границы 1991 года, но и изменение политики государства-агрессора и России как таковой. Об этом заявил руководитель социологической группы Рейтинг Алексей Антипович в интервью LIGA.net.

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"В начале войны, я думаю, что первым ответом [насчет победы] был бы "просто границы 1991 года". И потом все это время, на самом деле, так и держится. Но у всех уже пришло понимание, что невозможна победа, если не изменится Россия. Мы можем как угодно это называть: или смена власти в России, или изменение России, или развал России, если хотите, – что угодно", – заявил он.

Однако, отметил социолог, без изменения политики в России и без изменения РФ как таковой – победа невозможна.

"Потому что даже если ты вышел на границы 1991 года, к тебе прилетает ракета. Так что это – победа? Нет, это какой-то долгий, долговременный, уж может и не война, но конфликт", – пояснил он.

По словам Антиповича, согласно этому, в победу украинцы уже точно вкладывают и выход на границы 1991 года, и изменения в России.

Он отметил, что среди респондентов есть небольшая часть тех, кто был бы готов не воевать за освобождение временно оккупированных Крыма или Донбасса.

"Потому что это смерти, это тяжело, плюс вопрос реинтеграции. То есть повторного включения в украинский социум, в украинское общество населения, которое десять лет находится под не то чтобы даже влиянием российской пропаганды, а, по сути, под Россией. [...] Поэтому это большие знаете болезненные вопросы, которые ну можно поднимать. Но с другой стороны, не может быть другого мнения у украинца о победе, как границы 1991 года", – акцентировал социолог.

Полностью интервью можно посмотреть по ссылке на Youtube или здесь: