На рейтинг власти давит вал критической информации от коррупционных скандалов – социолог
На рейтинг властей давит "вал критической информации", который создали коррупционные скандалы. Общество начало направлять запрос на справедливость к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом в комментарии LIGA.net заявил заместитель директора социологической группы Рейтинг Любомир Мысив.
Он пояснил, что скандалы с коррупцией создали "вал критической информации", который и оказывает давление на рейтинги властей.
По словам социолога, Офису президента удавалось маневрировать среди скандалов, однако так долго это продолжаться не могло.
"Возник запрос на ощущение справедливости в обществе, особенно на фоне вопросов по мобилизации. Его начали направлять к президенту, потому что парламент и Кабмин уже вернулись к обычным показателям. Но все это не о политическом рейтинге. В условиях выборов ситуация имеет совсем другой вид", – подчеркнул Мысив.
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