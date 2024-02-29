На рейтинг власти давит вал критической информации от коррупционных скандалов – социолог

Любомир Мысив отметил, что эти показатели – не о политическом рейтинге, и в условиях выборов ситуация имеет "совсем другой вид"

Владимир Зеленский (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

На рейтинг властей давит "вал критической информации", который создали коррупционные скандалы. Общество начало направлять запрос на справедливость к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом в комментарии LIGA.net заявил заместитель директора социологической группы Рейтинг Любомир Мысив.

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Он пояснил, что скандалы с коррупцией создали "вал критической информации", который и оказывает давление на рейтинги властей.

По словам социолога, Офису президента удавалось маневрировать среди скандалов, однако так долго это продолжаться не могло.

"Возник запрос на ощущение справедливости в обществе, особенно на фоне вопросов по мобилизации. Его начали направлять к президенту, потому что парламент и Кабмин уже вернулись к обычным показателям. Но все это не о политическом рейтинге. В условиях выборов ситуация имеет совсем другой вид", – подчеркнул Мысив.

Читайте большой текст LIGA.net о том, что президент потерял еще 13% доверия за два месяца, почему рейтинги падают, несмотря на войну.

о том, что президент потерял еще 13% доверия за два месяца, почему рейтинги падают, несмотря на войну. Директор Киевского международного института социологии заявил, что на снижение уровня доверия к власти и президенту Зеленскому повлиял ряд факторов, среди которых ситуация на фронте и коррупция.

Глава партии Слуга народа считает, что доверие к президенту падает из-за того, что в условиях войны властям приходится делать "не только то, что нравится абсолютному большинству", но "бегать за рейтингами" не нужно.

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