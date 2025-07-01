Не всі тіла, які Росія передає Україні, можливо ідентифікувати – представник МВС

Леонід Тимченко (Фото: МВС)

Експерти стикаються з випадками, коли неможливо ідентифікувати тіло загиблого або його рештки. Це трапляється через те, що загиблий не мав родичів або не здав біологічний матеріал, розповів LIGA.net в інтерв'ю "Збіг ДНК – 99,9%". Як роки війни змінили обміни тілами з Росією та чому є невпізнані" пояснив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

Експертизою займаються фахівці Головного бюро судово-медичної експертизи, міністерства охорони здоров'я та Нацполіції.

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Тимченко розповів, що зараз біологічний матеріал відбирається у всіх військових, і інформація про його місце зберігання зазначається в особовій справі. Якщо військовий зникає на полі бою, то командир і слідчий знають, де потрібно взяти цей матеріал, щоб вивести ДНК-профіль.

Після виведення ДНК-профіль розміщується в електронному реєстрі геномної інформації людини та починається пошук родичів першого кола (батьки, діти, чоловік або дружина).

"Якщо немає родичів, потрібно тоді знайти особисті речі – станок для гоління, зубну щітку, особистий одяг та інші речі, з яких можна вивести ДНК-профіль. Також є ідентифікаційні жетони, і кожен військовий має бути забезпечений ними", – зазначив заступник голови МВС.

Також встановлюється так звана зубна формула. Якщо військовий перебував на обліку в лікарні та проходив стоматологічне лікування, то ця формула теж долучається до матеріалів кримінального провадження з його розшуку.

"Порівняння зубної формули тіла з формулою у медкартці може бути підставою для ідентифікації. Це вже буде наступний крок після ДНК", – пояснив Тимченко.