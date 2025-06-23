МВС: У родичів окупантів, які загинули або зникли безвісти, відбиратимуть ДНК за кордоном

Ігор Клименко (Фото: МВС)

Міністерство внутрішніх справ України спільно з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти готові проводити за кордоном відбір ДНК родичів російських військових, які загинули під час бойових дій або ж перестали виходити на зв'язок. Про це на брифінгу повідомив глава МВС Ігор Клименко.

"Ми отримали погодження на це, щоб саме в підрозділах МКЗБ росіяни за кордоном, рідні, які втратили зв’язок зі своїми близькими, які служили в армії Росії, зверталися і змогли здати відповідний свій ДНК під час розшуку своїх рідних", – сказав міністр.

За його словами, ця ініціатива покликана пришвидшити процес ідентифікації тіл російських військових, які були передані Росією в Україну під час процедури репатріації.

Клименко наголосив, що відповідні контакти МКЗБ будуть опубліковані цього тижня. І громадяни РФ зможуть звернутися до цієї міжнародної організації.

Згодом глава МВС розповів, що після брифінгу журналістам показали докази наявності російських тіл публічно: документи, жетони, нашивки та особисті речі.

"Щоб росіяни бачили, що їхня держава кидає своїх не лише живими, а й мертвими. Ми готові повертати російські тіла. Але не можемо припуститися помилок. Знаючи підступність Росії, нам важливо бути впевненими, що ці тіла справді належать ворогу", – констатував він.

Клименко уточнив, що МКЗБ організує відбір ДНК у країнах Європейського Союзу.

"Скоро опублікуємо список із пунктами забору та інструкцією щодо запису на здачу біоматеріалу. І, звісно, продовжимо публікації про невпізнані тіла в російській формі", – додав він.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

16 червня 2025 року Клименко заявив, що під час останніх репатріацій Росія передала Україні тіла своїх військових, змішані з тілами українських захисників.

21 червня Зеленський повідомив, що під час репатріації росіяни передали щонайменше 20 тіл загиблих окупантів серед полеглих українських захисників.