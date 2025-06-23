Росія не надала жодних пояснень щодо передання Україні тіл своїх військових – Клименко

Ігор Клименко (Фото: МВС)

Росія не надала жодних пояснень щодо порушення процедури репатріації тіл загиблих військових. Про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Російська сторона не надала жодних фахових пояснень. Натомість ми бачимо спроби публічно політизувати цей процес. Тому ми й вийшли офіційно", – сказав міністр.

За його словами, Україна буде це робити відкрито для українців.

"Нехай бачать і росіяни нашу відкритість, наш процес. Нехай весь цивілізований світ спостерігає за нашою роботою. І звичайно що цілеспрямоване використання російською стороною цієї емоційної теми недопустиме", – зазначив глава МВС.

Він додав, що Україна не допустить, щоб Москва використовувала тему репатріацій, щоб викликати емоційне обурення в українському суспільстві.

"Така поведінка країни-агресора ставить під сумнів взагалі спроможність домовлятися й вести цивілізований діалог у межах переговорного процесу", – уточнив міністр.

Клименко наголосив, що така практика може бути частиною інформаційної маніпуляції або спробою замаскувати реальні втрати армії Росії.

16 червня 2025 року Клименко заявив, що під час останніх репатріацій Росія передала Україні тіла своїх військових, змішані з тілами українських захисників.

21 червня Зеленський повідомив, що під час репатріації росіяни передали щонайменше 20 тіл загиблих окупантів серед полеглих українських захисників.