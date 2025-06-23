Россия не дала пояснений относительно передачи Украине тел своих военных – Клименко
Россия не предоставила никаких объяснений о нарушении процедуры репатриации тел погибших военных. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Российская сторона не дала никаких профессиональных объяснений. В то же время мы видим попытки публично политизировать этот процесс. Поэтому мы и вышли официально", — сказал министр.
По его словам, Украина будет это делать открыто для украинцев.
"Пусть видят и россияне, нашу открытость, наш процесс. Пусть весь цивилизованный мир наблюдает за нашей работой. И конечно, целенаправленное использование российской стороной этой эмоциональной темы недопустимо", — отметил глава МВД.
Он добавил, что Украина не допустит, чтобы Москва использовала тему репатриаций, чтобы вызвать эмоциональное возмущение в украинском обществе.
"Такое поведение страны-агрессора ставит под сомнение вообще возможность договариваться и вести цивилизованный диалог в рамках переговорного процесса", — уточнил министр.
Клименко подчеркнул, что подобная практика может быть частью информационной манипуляции или попыткой замаскировать реальные потери армии России.
- 16 июня 2025 года Клименко заявил, что во время последних репатриаций Россия передала Украине тела своих военных, смешанные с телами украинских защитников.
- 21 июня Зеленский сообщил, что во время репатриации россияне передали по меньшей мере 20 тел погибших оккупантов среди павших украинских защитников.