Россия не дала пояснений относительно передачи Украине тел своих военных – Клименко

Игорь Клименко (Фото: МВД)

Россия не предоставила никаких объяснений о нарушении процедуры репатриации тел погибших военных. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Российская сторона не дала никаких профессиональных объяснений. В то же время мы видим попытки публично политизировать этот процесс. Поэтому мы и вышли официально", — сказал министр.

По его словам, Украина будет это делать открыто для украинцев.

"Пусть видят и россияне, нашу открытость, наш процесс. Пусть весь цивилизованный мир наблюдает за нашей работой. И конечно, целенаправленное использование российской стороной этой эмоциональной темы недопустимо", — отметил глава МВД.

Он добавил, что Украина не допустит, чтобы Москва использовала тему репатриаций, чтобы вызвать эмоциональное возмущение в украинском обществе.

"Такое поведение страны-агрессора ставит под сомнение вообще возможность договариваться и вести цивилизованный диалог в рамках переговорного процесса", — уточнил министр.

Клименко подчеркнул, что подобная практика может быть частью информационной манипуляции или попыткой замаскировать реальные потери армии России.

16 июня 2025 года Клименко заявил, что во время последних репатриаций Россия передала Украине тела своих военных, смешанные с телами украинских защитников.

21 июня Зеленский сообщил, что во время репатриации россияне передали по меньшей мере 20 тел погибших оккупантов среди павших украинских защитников.