МВД: У родных оккупантов, погибших или пропавших без вести, будут отбирать ДНК за границей

Международная комиссия по пропавшим без вести организует отбор биоматериалов в странах ЕС, уточнил Игорь Клименко

Игорь Клименко (Фото: МВД)

Министерство внутренних дел Украины совместно с Международной комиссией по пропавшим без вести готовы проводить за границей отбор ДНК родственников российских военных, погибших во время боевых действий или переставших выходить на связь. Об этом на брифинге сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Мы получили согласование на это, чтобы именно в подразделениях МКЗБ россияне за границей, родные, потерявшие связь со своими близкими, служившими в армии России, обращались и смогли сдать соответствующий свой ДНК во время розыска своих родных", — сказал министр.

По его словам, эта инициатива призвана ускорить процесс идентификации тел российских военных, переданных Россией в Украину во время процедуры репатриации.

Клименко подчеркнул, что соответствующие контакты МКЗБ будут опубликованы на этой неделе.

Впоследствии глава МВД рассказал, что после брифинга журналистам показали доказательства наличия российских тел публично: документы, жетоны, нашивки и личные вещи.

"Чтобы россияне видели, что их государство бросает своих не только живыми, но и мертвыми. Мы готовы возвращать российские тела. Но не можем допустить ошибок. Зная коварство России, нам важно быть уверенными, что эти тела действительно принадлежат врагу", — констатировал он.

Клименко уточнил, что МКЗБ организует отбор ДНК в странах Европейского Союза.

"Скоро опубликуем список с пунктами забора и инструкцией по записи на сдачу биоматериала. И, конечно, продолжим публикации о неопознанных телах в российской форме", — добавил он.

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

16 июня 2025 года Клименко заявил, что во время последних репатриаций Россия передала Украине тела своих военных, смешанные с телами украинских защитников.

21 июня Зеленский сообщил, что во время репатриации россияне передали по меньшей мере 20 тел погибших оккупантов среди павших украинских защитников.