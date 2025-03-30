"Не жартую". Трамп не виключив, що піде на третій термін – це забороняє Конституція

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп не виключив можливості балотуватися на третій термін – заявив, що існують методи для цього і що він "не жартує". Про це голова держави розповів в інтерв'ю NBC News.

"Багато людей хочуть, щоб я це зробив [пішов на третій термін]. Але в основному я кажу їм, що у нас попереду довгий шлях, ви знаєте, це дуже ранній [період] в адміністрації", – заявив Трамп.

Президент зазначив, що зосереджений на поточних речах.

На запитання, чи хоче він ще один термін, голова держави відповів: "Мені подобається працювати". Коли його попросили уточнити, то Трамп зазначив, що не жартує, але визнав, що "ще занадто рано про це думати".

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"Є методи, за допомогою яких ви можете це зробити", – заявив Трамп щодо того, чи були йому надані плани, які дозволили б йому балотуватися втретє.

Журналістка запитала про можливий сценарій, за яким нинішній віцепрезидент Джей Ді Венс балотувався б на пост голови держави, а після передав би цю посаду Трампу.

Президент відповів, що це один з методів, але "є й інші". Водночас він відмовився розповісти про інший спосіб.

Американська конституція забороняє обіймати посаду президента більш ніж два терміни.