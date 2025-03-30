"Не жартую". Трамп не виключив, що піде на третій термін – це забороняє Конституція
Президент США Дональд Трамп не виключив можливості балотуватися на третій термін – заявив, що існують методи для цього і що він "не жартує". Про це голова держави розповів в інтерв'ю NBC News.
"Багато людей хочуть, щоб я це зробив [пішов на третій термін]. Але в основному я кажу їм, що у нас попереду довгий шлях, ви знаєте, це дуже ранній [період] в адміністрації", – заявив Трамп.
Президент зазначив, що зосереджений на поточних речах.
На запитання, чи хоче він ще один термін, голова держави відповів: "Мені подобається працювати". Коли його попросили уточнити, то Трамп зазначив, що не жартує, але визнав, що "ще занадто рано про це думати".
"Є методи, за допомогою яких ви можете це зробити", – заявив Трамп щодо того, чи були йому надані плани, які дозволили б йому балотуватися втретє.
Журналістка запитала про можливий сценарій, за яким нинішній віцепрезидент Джей Ді Венс балотувався б на пост голови держави, а після передав би цю посаду Трампу.
Президент відповів, що це один з методів, але "є й інші". Водночас він відмовився розповісти про інший спосіб.
Американська конституція забороняє обіймати посаду президента більш ніж два терміни.
- NBC News зауважує, що внесення поправок до основного закону, аби скасувати це положення, буде "надзвичайно складним", оскільки для цього знадобиться або дві третини голосів Конгресу, або двох третин штатів, які б погодилися скликати конституційний з'їзд.
- У будь-якому випадку така зміна потребує ратифікації трьома чвертями штатів.