"Не шучу". Трамп не исключил, что пойдет на третий срок – это запрещает Конституция

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности баллотироваться на третий срок – заявил, что есть методы для этого и что он "не шутит". Об этом глава государства рассказал в интервью NBC News.

"Многие люди хотят, чтобы я это сделал [пошел на третий срок]. Но в основном я говорю им, что у нас впереди долгий путь, вы знаете, это очень ранний [период] в администрации", – заявил Трамп.

Президент отметил, что сосредоточен на текущих вещах.

На вопрос, хочет ли он еще один срок, глава государства ответил: "Мне нравится работать". Когда его попросили уточнить, Трамп отметил, что не шутит, но признал, что "еще слишком рано об этом думать".

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"Есть методы, с помощью которых вы можете это сделать", – заявил Трамп по поводу того, были ли ему предоставлены планы, позволяющие ему баллотироваться в третий раз.

Журналистка спросила о возможном сценарии, по которому нынешний вице-президент Джей Ди Венс баллотировался бы на пост главы государства, а после передал бы этот пост Трампу.

Президент ответил, что это один из методов, но есть и другие. В то же время он отказался рассказать о другом способе.

Американская конституция запрещает занимать пост президента более двух сроков.