"Нечуване богохульство": реакція глави УГКЦ на слова Кирила щодо російської ядерної зброї

Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) назвав "нечуваним богохульством" заяву очільника Російської православної церкви Кирила (Гундяєва) про те, що ядерна зброя є "гарантією незалежності РФ". Про це написала пресслужба УГКЦ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Для нас в Україні це направду було нечуваним богохульством, коли патріарх Кирило сказав, що ядерна зброя є гарантією незалежності Росії та була створена з благословення і під патронатом святого Серафима Саровського", – сказав митрополит Київський.

На його думку, такі висловлювання російського церковника "заторкують всіх і на всіх рівнях — політиків, і очільників держав, і християн, і просто громадян у всьому світі".

Святослав вважає, що таких обставин Росія довго чекала, "щоб саме зараз, коли сила міжнародного права не є такою сильною, можна [було] робити те, що зараз вона робить з нами".

Читайте також: Глава РПЦ Кирило покликав росіян на війну, а Путін заявив, що "мужики понимают, что их ждет"

Офіційно Україна втратила ядерний статус у 1996 році, хоча кроки до цього здійснювали з початку 1990-х років. У 1991 році Україна підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї та Будапештський меморандум, чим зробила дипломатичний "реверанс" і встановила дипломатичні зв'язки з РФ та країнами Заходу.

25 вересня 2022 року Кирило на проповіді заявив, що російські окупанти, які гинуть на території України, "приносять себе в жертву", яка "змиває всі гріхи".

Наприкінці літа 2022 року Україна ввела санкції проти Кирила та його поплічників.

4 листопада 2023 року глава РПЦ, який благословив убивства українців, отримав підозру від СБУ.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.