RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Нечуване богохульство": реакція глави УГКЦ на слова Кирила щодо російської ядерної зброї

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 13:46
Митрополит Сава та патріарх Кирило (Фото: Вікіпедія)

Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) назвав "нечуваним богохульством" заяву очільника Російської православної церкви Кирила (Гундяєва) про те, що ядерна зброя є "гарантією незалежності РФ". Про це написала пресслужба УГКЦ.

"Для нас в Україні це направду було нечуваним богохульством, коли патріарх Кирило сказав, що ядерна зброя є гарантією незалежності Росії та була створена з благословення і під патронатом святого Серафима Саровського", – сказав митрополит Київський.

На його думку, такі висловлювання російського церковника "заторкують всіх і на всіх рівнях — політиків, і очільників держав, і християн, і просто громадян у всьому світі".

Святослав вважає, що таких обставин Росія довго чекала, "щоб саме зараз, коли сила міжнародного права не є такою сильною, можна [було] робити те, що зараз вона робить з нами".

Читайте також: Глава РПЦ Кирило покликав росіян на війну, а Путін заявив, що "мужики понимают, что их ждет"

Офіційно Україна втратила ядерний статус у 1996 році, хоча кроки до цього здійснювали з початку 1990-х років. У 1991 році Україна підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї та Будапештський меморандум, чим зробила дипломатичний "реверанс" і встановила дипломатичні зв'язки з РФ та країнами Заходу.

Уляна Кричковська
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаядерна зброярелігіяцеркварпцУГКЦКирилоСвятослав

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 