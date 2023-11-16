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"Неслыханное богохульство": реакция главы УГКЦ на слова Кирилла по поводу ядерного оружия

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 13:46
Митрополит Савва и патриарх Кирилл (Фото: Википедия)

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) назвал "неслыханным богохульством" заявление главы Русской православной церкви Кирилла (Гундяева) о том, что ядерное оружие является "гарантией независимости РФ". Об этом написала пресс-служба УГКЦ.

"Для нас в Украине это действительно было неслыханным богохульством, когда патриарх Кирилл сказал, что ядерное оружие является гарантией независимости России и было создано по благословению и под патронатом святого Серафима Саровского", – сказал митрополит Киевский.

По его мнению, подобные высказывания российского церковника " затрагивают все и на всех уровнях — политиков, и глав государств, и христиан, и просто граждан во всем мире".

Святослав считает, что таких обстоятельств Россия долго ждала, "чтобы именно сейчас, когда сила международного права не столь сильна, можно [было] делать то, что сейчас она делает с нами".

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Официально Украина потеряла ядерный статус в 1996 году, хотя шаги до этого предпринимались с начала 1990-х годов. В 1991 году Украина подписала Договор о нераспространении ядерного оружия и Будапештском меморандуме, чем сделала дипломатический "реверанс" и установила дипломатические связи с РФ и странами Запада.

Ульяна Кричковская
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