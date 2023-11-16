"Неслыханное богохульство": реакция главы УГКЦ на слова Кирилла по поводу ядерного оружия

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) назвал "неслыханным богохульством" заявление главы Русской православной церкви Кирилла (Гундяева) о том, что ядерное оружие является "гарантией независимости РФ". Об этом написала пресс-служба УГКЦ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Для нас в Украине это действительно было неслыханным богохульством, когда патриарх Кирилл сказал, что ядерное оружие является гарантией независимости России и было создано по благословению и под патронатом святого Серафима Саровского", – сказал митрополит Киевский.

По его мнению, подобные высказывания российского церковника " затрагивают все и на всех уровнях — политиков, и глав государств, и христиан, и просто граждан во всем мире".

Святослав считает, что таких обстоятельств Россия долго ждала, "чтобы именно сейчас, когда сила международного права не столь сильна, можно [было] делать то, что сейчас она делает с нами".

Читайте также: Глава РПЦ Кирилл позвал россиян на войну, а Путин заявил, что "мужики понимают, что их ждет"

Официально Украина потеряла ядерный статус в 1996 году, хотя шаги до этого предпринимались с начала 1990-х годов. В 1991 году Украина подписала Договор о нераспространении ядерного оружия и Будапештском меморандуме, чем сделала дипломатический "реверанс" и установила дипломатические связи с РФ и странами Запада.

25 сентября 2022 года Кирилл на проповеди заявил, что российские кафиры, погибающие на территории Украины, "приносят себя в жертву", которая "смывает все грехи".

В конце лета 2022 года Украина ввела санкции против Кирилла и его приспешников.

4 ноября 2023 года глава РПЦ, благословивший убийства украинцев, получил подозрение от СБУ.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.