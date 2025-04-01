Неїжпапа: Україна – перша країна, яка змогла знищити ворожий крейсер під час війни

Олексій Неїжпапа (Фото: facebook.com/alexey.neizhpapa)

Україна – перша у світі країна, яка змогла знищити ракетний крейсер під час війни. Про це розповів командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Крим.Реалії.

"Зараз Україна – єдина країна у світі, яка під час війни знищила ракетний крейсер. Поки що у цьому питанні ми перші... По-перше, назва – це столиця Росії, по-друге, флагман флоту, по-третє, це крейсер, ракетний крейсер", – сказав він.

Російський крейсер "Москва", за словами командувача ВМС, займався тим, що ізолював район бойових дій і керував іншими кораблями, які перебували в зоні від острова Зміїний до мису Тарханкут.

Основні завдання місії – недопуск кораблів НАТО до бойових дій та перешкоджання виводу українських кораблів із цього району, зазначив він.

Ураження та затоплення флагмана Чорноморського флоту Росії, на думку Неїжпапи, стали важливим сигналом для росіян.

"Ми зрозуміли, що якщо нам вдасться це зробити, противник зрозуміє, що він більше не зможе підходити на таку відстань до наших берегів, і ми зможемо відігнати його від Одеси", – зазначив він.