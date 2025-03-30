Крейсер "Москва" уразили без допомоги Штатів: Військово-морські сили відреагували на статтю NYT

Плетенчук зауважив, що цю операцію планував та реалізовував винятково цей рід військ

Крейсер "Москва" до потоплення (Ілюстративне фото: EPA)

Військово-морські сили ЗСУ самостійно спланували та виконали операцію з ураження російського крейсера "Москва" навесні 2022 року, погодження було лише з українським керівництвом. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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Військовий спростував інформацію, що Україна нібито координувала цю операцію зі США та отримувала від них точну інформацію про місцеперебування флагмана Чорноморського флоту РФ.

Також Плетенчук заперечив дані, що ураження крейсера буцімто потрібно було погоджувати з американською стороною.

Речник зауважив, що цю операцію планували та реалізовували винятково ВМС.

"Ми, звісно, погоджували нанесення вогневого ураження з вищим [українським] керівництвом, згідно зі структурою підпорядкування. Отримавши відповідний дозвіл... [ВМС] нанесли цей удар", – розповів військовий.

Напередодні вийшла велика публікація в американському виданні The New York Times, у якій стверджувалося, що потоплення українцями крейсера "Москва" викликало гнів, здивування та паніку серед адміністрації тодішнього президента США Джо Байдена, яка не знала про підготовку удару.