Крейсер "Москва" поразили без помощи Штатов: Военно-морские силы ответили на статью NYT

Плетенчук отметил, что эту операцию планировал и реализовал исключительно этот род войск

Крейсер "Москва" к потоплению (Иллюстративное фото: EPA)

Военно-морские силы ВСУ самостоятельно спланировали и выполнили операцию по поражению российского крейсера "Москва" весной 2022 года, согласование было только с украинским руководством. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Военный опроверг информацию, что Украина якобы координировала эту операцию с США и получала от них точную информацию о местонахождении флагмана Черноморского флота РФ.

Также Плетенчук опроверг данные, что поражение крейсера вроде бы нужно было согласовывать с американской стороной.

Спикер отметил, что эту операцию планировали и реализовывали исключительно ВМС.

"Мы, конечно, согласовали нанесение огневого поражения с высшим [украинским] руководством, согласно структуре подчинения. Получив соответствующее разрешение... [ВМС] нанесли этот удар", – рассказал военный.

Накануне вышла большая публикация в американском издании The New York Times, в которой утверждалось, что потопление украинцами крейсера "Москва" вызвало гнев, удивление и панику среди администрации тогдашнего президента США Джо Байдена, которая не знала о подготовке удара.