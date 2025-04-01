Неижпапа: Украина – первая страна, которая уничтожила вражеский крейсер во время войны

Алексей Неижпапа (Фото: facebook.com/alexey.neizhpapa)

Украина – первая в мире страна, которая смогла уничтожить ракетный крейсер во время войны. Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью Крым.Реалии.

"Сейчас Украина – единственная страна в мире, которая во время войны уничтожила ракетный крейсер. Пока в этом вопросе мы первые... Во-первых, название – это столица России, во-вторых, флагман флота, в-третьих, это крейсер, ракетный крейсер", – сказал он.

Российский крейсер "Москва", по словам командующего ВМС, занимался тем, что изолировал район боевых действий и управлял другими кораблями, находившимися в зоне от острова Змеиный до мыса Тарханкут.

Основные задачи миссии – недопуск кораблей НАТО к боевым действиям и препятствование выводу украинских кораблей из этого района, отметил он.

Поражение и затопление флагмана Черноморского флота России, по мнению Неижпапы, стали важным сигналом для россиян.

"Мы поняли, что если нам удастся это сделать, противник поймет, что он больше не сможет подходить на такое расстояние к нашим берегам, и мы сможем отогнать его от Одессы", – отметил он.