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Німецька компанія Fraport володіє 25% аеропорту "Пулково" в Санкт-Петербурзі – Tagesschau

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 23:23
Німецька компанія Fraport володіє 25% аеропорту
Фото: ресурс окупантів

Німецька компанія Fraport, третина якої належить федеральній землі Гессен, володіє 25% аеропорту "Пулково" в Санкт-Петербурзі та відмовляється виходити з управління. Про це дізналися журналісти-розслідувачі видання Süddeutsche та телерадіокомпаній NDR та WDR, передає Tagesschau.

Як зазначається, компанія Fraport, яка керує аеропортом Франкфурта-на-Майні, відмовляється виходити з участі в управлінні петербурзьким аеропортом "Пулково".

Компанія пояснює свою позицію тим, що "Пулково" – цивільний аеропорт, який нібито не використовується у військових цілях.

Журналісти з'ясували, що "Пулково" використовують військові транспортники та бомбардувальники Росії.

Наголошується, що компанія Fraport на 30% належить німецькій федеральній землі Гессен, а голова Міністерства фінансів Гессена Міхаель Бодденберг очолює наглядову раду цієї компанії. Тобто в управлінні Fraport бере участь держава ФРН.

Водночас Fraport володіє 25% аеропорту "Пулково", інші акціонери якого – підсанкційний ВТБ Капітал та Суверенний фонд Катару.

4 травня 2022 року комітет земельного парламенту Гессена з бюджету поставив перед міністром Бодденбергом питання про вихід Fraport із Росії. Міністр тоді відповів, що це було б можливо, якщо "аеропорт безпосередньо був би залучений до пов'язаних із війною подій". Тільки в цьому випадку вихід з участі в управлінні аеропортом "Пулково" можна пояснити прописаними в договорі умовами форс-мажору.

Розслідувачі Süddeutsche, NDR та WDR знайшли на супутникових знімках свідчення використання "Пулково" як військового аеродрому.

11 червня 2022 року там приземлився Іл-76 із бортовим номером RA-78835 дочірньої компанії Міноборони РФ "224-й летный отряд". Цей літак у травні 2023 року внесений до списку санкцій США як пов'язаний із терористичною групою Вагнера.

12 липня 2022 року в "Пулково" зафіксували Ан-124 із номером RA-82014 – підсанкційний літак, який виконував польоти до Сирії та Африки на користь групи Вагнера.

6 березня 2023 року в "Пулково" було помічено бомбардувальник Ту-22М3 з двома крилатими ракетами Х-22, які використовують для обстрілів міст України.

Як зазначається, у день перебування в "Пулково" бомбардувальника Ту-22М3 фракція Вільної демократичної партії Німеччини поставила питання уряду землі Гессен щодо військового використання цього аеропорту. В уряді відповіли, що ні Fraport, ні влада не мають таких даних.

У МЗС Німеччини заявили, що також порушували це питання перед мінфіном Гессена, але "інформація належить до розряду секретної".

У Fraport заявили, що негайно вийти з управління "Пулково" неможливо.

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Наталія Медведєва
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війнаНімеччинаЄвген Пригожингрупа вагнерапулково
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